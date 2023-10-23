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В РФ выросло число приговоров по делам о "фейках" про армию

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Приговоров за "фейки" о ВС РФ в первом полугодии 2023 года было вынесено больше, чем за весь 2022 год, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

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Судейский молоток - иллюстративное фото
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Приговоров за "фейки" о ВС РФ в первом полугодии 2023 года в России было вынесено больше, чем за весь предыдущий год. Об этом пишет в понедельник, 23 октября, газета "Коммерсант" со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Так, за первые шесть месяцев текущего года российские суды по статье о "фейках" об армии вынесли обвинительные приговоры в отношении 21 человека. Восемь человек при этом получили реальный срок лишения свободы, еще трое - условный, десять человек были оштрафованы. Для сравнения: за весь 2022 год в России за "распространение заведомо ложной информации" о действиях ВС РФ были осуждены 14 человек. Реальный срок лишения свободы был назначен двоим из них.

В то же время количество административных дел о "дискредитации" армии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось почти в два раза, заметили журналисты. В первом полугодии 2022 года суды в России рассмотрели 2953 соответствующих протокола, а за аналогичный период 2023 года - 1690 протоколов.

Реальные сроки за "дискредитацию" армии РФ

Между тем по делам о "дискредитации" армии российские суды в 2023 году стали выносить приговоры, предусматривающие реальный тюремный срок. Так, за первые шесть месяцев 2023 года по этой статье в России осудили 15 человек, причем двое из них были приговорены к лишению свободы. "В прошлом году за дискредитацию не сажали: за весь 2022 год по ней осудили всего троих, но самым суровым наказанием был штраф", - отмечается в публикации "Коммерсанта". 

Статьи о "дискредитации" армии и "фейках" о ВС РФ

Административную и уголовную ответственность за "дискредитацию" российской армии, а также уголовную ответственность за "фейки" о военнослужащих в России ввели в марте 2022 года. Спустя год, в марте 2023 года, действие соответствующих законов было распространено на те же "нарушения" в отношении наемников и "добровольцев".

19 октября Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, вводящий ответственность за "фейки" о росгвардейцах, участвующих в войне против Украины.

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