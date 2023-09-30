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Кубанский блогер осужден на 8,5 года по делу о "фейках"

Жан Рофе
30 сентября 2023 г.

Александра Ноздринова признали виновным в распространении "фейков" о российской армии из-за поста в Telegram с фото разрушенных зданий в Украине.

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Судейский молоток - иллюстративное фото
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Новокубанский районный суд Краснодарского края приговорил блогера Александра Ноздринова, известного под псевдонимом "Саня Новокубанск", к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о военных "фейках", сообщила в пятницу, 29 сентября, объединенная пресс-служба судов региона. Его признали виновным по статье уголовного кодекса о "публичном распространении заведомо ложной информации", касающейся действий войск РФ, из корыстных побуждений и по мотивам ненависти.

Помимо лишения свободы, суд запретил Ноздринову четыре года "заниматься деятельностью, связанной с работой в средствах массовой информации".

Поводом для возбуждения дела против блогера стало то, что мужчина, по версии следствия, разместил в Telegram-канале ранее обнаруженные им в интернете фотографии разрушенных зданий и сопроводил снимки подписью "Украинские города после прихода освободителей". За публикацию этих фото осужденный якобы получил 1000 рублей.

Блогер отрицает причастность к Telegram-каналу

Как пишет правозащитный проект "Сетевые свободы", доказательством корыстного мотива в деле стали показания засекреченного свидетеля. При этом сам Ноздринов утверждает, что даже не знал о существовании Telegram-канала, в котором якобы публиковал "фейки" о российской армии.

Блогер настаивает, что привлечение его к уголовной ответственности является местью сотрудников силовых структур и прокуратуры за его антикоррупционные публикации. Ноздринов вел Telegram- и YouTube-каналы под названием "Саня Новокубанск". В них он критиковал действия представителей правоохранительных органов, и в особенности сотрудников ГИБДД, отмечает проект "ОВД-Инфо".

В марте 2022 года дома у Ноздринова прошел обыск. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили в СИЗО уже по уголовному делу.

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