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В РФ журналисты Левиев и Наки получили по 11 лет колонии

Сергей Ромашенко
29 августа 2023 г.

Основатель Conflict Intelligence Team и журналист Майкл Наки признаны виновными в распространении "фейков". Им запрещено выкладывать материалы в интернете в течение пяти лет.

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Основатель CIT Руслан Левиев
Основатель CIT Руслан ЛевиевФото: Privat

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил основателя расследовательской группы Conflict Intelligence (CIT) Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 11 годам лишения свободы каждого по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, сообщили Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Sota во вторник, 29 августа.

Обвинение просило для каждого по 13 лет колонии общего режима. 

По приговору обоим фигурантам на пять лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания осужденных будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.
Дело в отношении Левиева и Наки было заведено из-за видео на портале YouTube, в котором журналисты подвели итоги девятого дня российского вооруженного вторжения в Украину и, в частности, рассказали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе Запорожской АЭС.

Распространение "фейков"

Журналисты были признаны виновными в распространении "фейков" о российской армии группой лиц "с искусственным созданием доказательств обвинения", а также по мотивам политической ненависти и из корыстных побуждений.

Майкл Наки уехал из страны летом 2021 года, а Руслан Левиев - после начала войны России против Украины. Оба объявлены в России "иностранными агентами", а Conflict Intelligence Team - "нежелательной организацией". В мае 2022 года Наки и Левиев были заочно арестованы.

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