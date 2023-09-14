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Директор Большого театра Урин признал военную цензуру

Ольга Лебедева
14 сентября 2023 г.

По словам Владимира Урина, из репертуара Большого театра исключаются спектакли авторов, выступивших против российского вторжения в Украину.

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Большой театр в Москве
Большой театр в МосквеФото: Mikhail Japaridze/TASS/dpa/picture alliance

Генеральный директорБольшого театра Владимир Урин признал, что вычеркивает из репертуара спектакли авторов, которые выступили против российского вторжения в Украину, называемого в РФ "спецоперацией". "Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш", - заявил он в интервью "Российской газете", опубликованном в четверг, 14 сентября.

"К Большому театру приковано повышенное внимание"

При этом Урин указал на "один очень важный момент" - Большой театр находится в особенной ситуации, поскольку к нему приковано повышенное внимание. "Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара", - пояснил он.

Среди прочих, московский театр отменил в августе 2022 года постановку опер "Францеска да Римини" и "Флорентийская трагедия" Александра Молочникова после требования ее отмены со стороны созданной в Госдуме группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. Весной того же года были отменены показы балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова и оперы "Дон Паскуале" Тимофея Кулябина, затем оба спектакля были исключены из репертуара. Серебренников и Кулябин осудили войну против Украины и уехали из России.

 

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