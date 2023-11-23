Против Маши Гессен возбудили уголовное дело о "фейках"

Против журналистки Маши Гессен возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

Формальным поводом для возбуждения дела стало интервью Гессен Юрию Дудю, вышедшее в сентябре 2022 года, где разговор, в частности, зашел о военных преступлениях российских военных в Буче. По словам Гессен, вероятность того, что события в Буче могут быть фейком, нулевая: "Есть масса свидетельств. Мы знаем, кто эти убитые, мы знаем их родственников, мы знаем, что истории людей в разных районах Бучи очень похожи друг на друга Представить себе, что целый город каким-то образом сговорился, что вот так вот они будут рассказывать о российских военных - невозможно. Ничто в истории Бучи меня не удивило. Все то же самое мне приходилось видеть в Чечне".

Еще 3 сентября информация о возбуждении уголовного дела "за дискредитацию ВС РФ" со ссылкой на источники опубликовал Telegram-канал Shot.

Эмиграция Маши Гессен

Маша Гессен - бывший директор русской службы "Радио Свобода", ее тексты сегодня публикуются в The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Los Angeles Times и других мировых изданиях. С конца 2013 года Гессен с семьей живет в США. Уехать пришлось из-за принятия в России "закона Димы Яковлева" и ужесточающейся риторики российской власти против представителей ЛГБТ-сообщества.

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