Суд не стал арестовывать педиатра по делу о "фейках" о ВС РФ

На Надежду Буянову возбудили дело о "фейках" после жалобы вдовы погибшего в Украине военного. По словам женщины, врач сказала ее сыну, что его отец был "законной целью".

Тушинский районный суд в Москве принял решение не отправлять в СИЗО 67-летнего педиатра Надежду Буянову, против которой было возбуждено дело о "фейках" о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК) после жалобы вдовы погибшего в Украине российского военного. Об этом сообщает онлайн-издание "ОВД-Инфо" в субботу, 3 февраля.

2 февраля глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Буяновой уголовное дело в связи с "дискредитацией армии". По данным Telegram-канала Astra, на врача пожаловалась вдова погибшего на войне с Украиной военного Анастасия Акиньшина. Эта женщина рассказала прокремлевскому Telegram-каналу Mash, что во время приема Буянова якобы сказала 7-летнему сыну погибшего на войне в Украине, что его отец - "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама".

Надежда Буянова отвергла выдвинутые против нее обвинения. 2 февраля у педиатра прошел обыск. В тот же день Telegram-канал Mash опубликовал видео Акиньшиной , в котором она сообщила, что с ее ситуацией "разобрались молниеносно" и что будет снят главврач поликлиники №140, который якобы попытался замять ситуацию.

3 февраля Тушинский районный суд вместо ареста назначил Буяновой запрет определенных действий, а именно: на пользование почтой, телефоном, интернетом и на общение со свидетелями по делу.

Смотрите также: