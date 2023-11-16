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Суд в Москве приговорил Владимира Милова к 8 годам колонии

Евгений Жуков
16 ноября 2023 г.

Суд признал оппозиционера Милова виновным в распространении "фейков" об армии РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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Владимир Милов (фото из архива)
Владимир Милов (фото из архива)Фото: DW/N. Batalov

Басманный суд Москвы заочно приговорил российского политика  и соратника Алексея Навального Владимира Милова к восьми годам колонии по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Telegram-канал оппозиционера "Милов.Команда".

В сообщении пресс-службы суда указывается, что Милову также в течение четырех лет запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания должен исчисляться с момента задержания осужденного на территории России либо его экстрадиции в РФ.

В ходе прений сторона обвинения запросила для Милова наказание в виде девяти лет лишения свободы. Защита настаивала на его невиновности и добивалась оправдательного приговора.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении оппозиционера стал ролик "Преступления Путина" на YouTube-канале "Навальный Live".

Объявлен в розыск и внесен в реестр "иноагентов"

Министерство внутренних дел РФ объявило Владимира Милова в розыск в июне 2022 года. Перед этим российский Минюст объявил политика "иностранным агентом". Милов покинул Россию в 2021 году.

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