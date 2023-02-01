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Александр НевзоровФото: Interpress/Russian Look/IMAGO
ПолитикаРоссия

Журналист Невзоров заочно получил восемь лет колонии

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Суд в Москве признал Александра Невзорова виновным в распространении "фейков" про российскую армию. Журналисту на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

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Басманный суд Москвы в среду, 1 февраля, заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении информации про вооруженные силы РФ, которую власти называют "фейками". Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Невзорова на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Журналист признан виновным "в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В марте 2022 года Невзоров опубликовал в соцсетях сообщения об умышленном обстреле российскими военными роддома в украинском Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче в Киевской области.

Невзоров находится в международном розыске

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Невзорову девять лет колонии, а защита настаивала на оправдательном приговоре, ссылаясь на то, что журналист использовал информацию из открытых источников. Уголовное дело против Александра Невзорова было возбуждено в марте 2022 года. Вскоре после этого в России заблокировали сайт журналиста, а его самого включили в список "иностранных агентов".

Невзоров резко раскритиковал вторжение России в Украину и уехал за границу. МВД РФ объявило его в международный розыск. В июне 2022 года появились сообщения о том, что журналист получил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной".

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