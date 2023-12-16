Алексей Горинов уже неделю не выходит на связь с адвокатами

Защитники московского депутата, осужденного за антивоенные высказывания, с 8 декабря не знают, где он находится.

Адвокаты бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного в июле 2022 года по статье о "фейках" об армии РФ, потеряли связь с ним после того, как у мужчины ухудшилось состояние здоровья. Защитникам заключенного не сообщают информацию о его местонахождении и состоянии здоровья с 8 декабря, указывают сторонники мундепа в своем Telegram-канале .

По их словам, Горинова нет в ИК-2 Покрова Владимирской области, куда мужчину этапировали в конце ноября из другой колонии. До этого Горинова не раз отправляли в ШИЗО и проводили в отношении него действия, которые правозащитники называют пыточными условиями содержания - к примеру, мужчину каждую ночь будили раз в два часа с требованием представиться, а также отправляли заниматься зарядкой, несмотря на освобождение от нее по состоянию здоровья.

Врачи РФ и депутаты призывали Путина и СПЧ оказать помощь Горинову

У Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, которое в прошлом приводило к операции, отмечают его адвокаты. После этапирования в новую колонию мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу.

При последней встрече с Гориновым адвокат отметил очень плохое состояние мужчины. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что "вся необходимая помощь оказывается", - указывали сторонники заключенного.

Сам Горинов рассказал защитнику, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, а необходимые ему лекарства были изъяты сотрудниками ФСИН.

На фоне этого более ста российских врачей написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь бывшему депутату. Позднее аналогичное обращение к Путину, генпрокурору РФ и Совету по правам человека при президенте написали более 70 депутатов из разных регионов России. Однако о реакции на эти письма со стороны Кремля не сообщалось.

Горинов получил семь лет за минуту молчания

Алексей Горинов стал первым россиянином, получившим реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, которая была принята вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и стала одним из самых известных поводов для преследования граждан РФ за антивоенные высказывания.

Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за то, что во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы в марте 2022 года он предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

В сентябре 2023 года стало известно, что на осужденного депутата завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста. В защиту Горинова неоднократно выступали депутаты Европарламента, ООН, а также другие политзаключенные и правозащитники, предлагавшие обменять его на задержанных в ЕС россиян.

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