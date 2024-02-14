Адвоката Новикова в РФ заочно арестовали по делу о "фейках"

Решение Гагаринского районного суда Москвы о заочном аресте Новикова было вынесено в связи с возбужденным против него делом о распространении "фейков" о ВС РФ.

Известный адвокат Илья Новиков заочно арестован решением Гагаринского районного суда Москвы. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил Telegram-канал правозащитного проекта "Первый отдел" с уточнением, что дело касается распространения "фейков" о ВС РФ и что команда "Первого отдела" будет представлять интересы Новикова в суде.

Отмечается, что поводом для преследования Ильи Новикова стало его интервью, вышедшее в апреле 2022 года на YouTube-канале "Популярная политика". Там он заявил о причастности российских военнослужащих к массовым убийствам и другим военным преступлениям в Буче. В июле 2022 года в связи с этим интервью на адвоката завели в России дело о распространении "фейков" о ВС РФ.

В постановлении о возбуждении дела сказано что, Илья Новиков дал интервью, "действуя по мотивам политической ненависти, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва действующей государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации, имея пренебрежительное, недружелюбное, враждебно-агрессивное отношение к действующим органам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации..."

С 2019 года Илья Новиков живет и работает в Киеве. Осенью 2022 года российские власти присвоили ему статус "иноагента", а в октябре 2023 года ФСБ сообщила о возбуждении против него уголовного дела по статье о госизмене в связи с "переходом на сторону противника", напоминают в "Первом отделе".

Илья Новиков о преследовании его властями РФ

Комментируя свой заочный арест и возбужденные против него в РФ уголовные дела в беседе с "Первым отделом", Новиков заявил, что в Россию он "ни в каком обозримом будущем" не вернется. Также он добавил, что не собирается скрывать, что у него "действительно есть "вражда и ненависть" к Путину к его сообщникам, ко всем оккупантам, ко всей этой компании".

Новиков подчеркнул, что "просто запретил своему адвокату принимать любые меры по оспариванию каких-либо позиций следствия, любых - неважно, существенных для них или второстепенных". "Это моя принципиальная позиция. Пусть делают все, что хотят, я не участвую в этом и никому не даю участвовать от моего имени", - указал он.

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