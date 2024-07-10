Глава МИД Великобритании призвал РФ освободить Кара-Мурзу

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу следует освободить по гуманитарным соображениям, заявил Дэвид Лэмми. Он подчеркнул, что Кара-Мурза содержится в "плачевных условиях".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призвал власти России незамедлительно освободить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по гуманитарным соображениям. "Владимир содержится в тюрьме в плачевных условиях за то, что у него хватило смелости рассказывать правду о войне в Украине", - говорится в посте Лэмми, выложенном в Telegram-канале британского посольства в Москве в среду, 10 июля.

"То, что его (Кара-Мурзы - Ред.) приговорили к абсурдному сроку в 25 лет, свидетельствует о глубоком страхе Кремля, что все больше россиян узнают о реальности незаконной войны президента Путина, и является еще одним доказательством целенаправленных репрессий российских властей против оппозиции", - подчеркнул Дэвид Лэмми.

Британский министр также выразил обеспокоенность тем, что к Кара-Мурзе не пускают адвокатов, а российские власти не позволяют посольству Великобритании в Москве оказать ему консульскую помощь.

Тем временем защитник Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил в соцсети Facebook, что омскому адвокату Сергею Сафронову все же удалось посетить политика в тюремной больнице ФСИН №11 в Омске.

Прохоров подчеркнул, что адвокатов не допускали к Кара-Мурзе в течение шести дней - в нарушение действующего российского законодательства и норм международного права.

Госпитализация Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза находится в больнице ФСИНс 4 июля. О причине его госпитализации и о состоянии здоровья ничего не известно уже несколько дней. Ранее супруга оппозиционера Евгения Кара-Мурза сообщила, что ее муж страдает от полинейропатии в результате двух отравлений. Это заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания.

7 июля Кара-Мурза написал письмо журналисту Валерию Нечаю. В нем он не упоминал о каком-либо ухудшении своего здоровья в заключении.

Владимир Кара-Мурза отбывает 25-летний срок в российской колонии по обвинениям в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении недостоверной информации о российской армии. Сам Кара-Мурза и его сторонники уверены, что его преследуют исключительно за политическую и гражданскую позицию. Amnesty International признала его узником совести, "Мемориал" - политзаключенным. Освобождения политика потребовали ряд международных организаций и правительства нескольких западных стран.