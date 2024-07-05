Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу

Оппозиционного политика, публициста Владимира Кара-Мурзу, находящегося в России в заключении, вечером 4 июля перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в областную больницу 11 УФСИН России по Омской области. Об этом сообщают в Facebook жена Владимира Кара-Мурзы Евгения и адвокат Вадим Прохоров.

По словам Евгении Кара-Мурзы, адвокатов политика, приехавших в ИК-6 из Москвы и ожидавших свидания со своим подопечным с 8.30 утра 4 июля, уведомили о его переводе в больницу лишь по прошествии более чем пяти часов ожидания, во второй половине дня. "Когда защитники приехали в больницу, которая находится в другом районе Омска, им сначала сообщили, что Владимира не привозили, а уже после окончания рабочего дня подтвердили его прибытие в учреждение, сказав чтобы приходили на следующий день", - пишет Евгения Кара-Мурза.

Адвокаты пытаются попасть к Кара-Мурзе

Весь день 5 июля адвокатам "периодически обещали проход и просили подождать", после же сообщили, что рабочий день закончился. В выходные исправительные учреждения зарыты для свиданий, следует из поста Евгении Кара-Мурзы. "Таким образом адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке накануне выходных", - констатирует она.

Евгения Кара-Мурза напоминает, что ее супруг страдает полинейропатией, которая относится к болезням, препятствующим отбыванию наказания в исправительных учреждениях. По ее мнению, этот диагноз обоснован двумя отравлениями, от которых пострадал политик.

В свою очередь адвокат Вадим Прохоров указывает, что команда защитников Владимира Кара-Мурзы предпринимает усилия для обеспечения беспрепятственной возможности посещения адвокатами своего подопечного в лечебном учреждении системы ФСИН.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен в России за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. До приговора политик провел под стражей год, хотя его защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

В начале мая 42-летний Владимир Кара-Мурза, находящийся под стражей с апреля 2022 года, стал лауреатом Пулицеровской премии.