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В больницу к Владимиру Кара-Мурзе допустили его адвоката

Александра Иванова
11 июля 2024 г.

Причина перевода Владимира Кара-Мурзы в тюремную больницу пока не ясна, сообщила супруга оппозиционера Евгения. По словам адвоката Прохорова, состояние здоровья политика "относительно стабильное".

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Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (фото из архива)
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (фото из архива)Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

К помещенному в тюремную больницу оппозиционеру, публицисту Владимиру Кара-Мурзе допустили его адвоката. Об этом сообщила жена политика Евгения Кара-Мурза в соцсети Facebook в среду, 10 июля.

Она добавила, что причина перевода Владимира в тюремную больницу все еще не ясна, "но он жив и, как всегда, бодр".

Информацию о том, что омскому адвокату Владимира Кара-Мурзы Сергею Сафронову 10 июля удалось посетить своего подзащитного в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области, распространил ранее адвокат Вадим Прохоров.

"Напомню, что в течение шести дней в нарушение действующего российского законодательства и международно-правовых норм адвокатов не допускали к Владимиру", - подчеркнул Прохоров в Facebook.

Он добавил, что состояние здоровья Кара-Мурзы на данный момент "относительно стабильное". Основания для помещения политика в тюремную больницу сейчас выясняют его адвокаты.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен в России за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии. До приговора политик провел под стражей год, хотя его защита настаивала, что в связи с диагнозом полинейропатия он не может содержаться в СИЗО.

Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

В начале мая 42-летний Владимир Кара-Мурза, находящийся под стражей с апреля 2022 года, стал лауреатом Пулитцеровской премии.

 

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