Россия готовит "пропавших" политзаключенных к обмену?

Российские власти этапируют в неизвестном направлении нескольких политзаключенных, с ними нет связи несколько дней. Эксперты не исключают, что их готовят к масштабному обмену.

В течение двух дней стало известно об этапировании в России семерых заключенных, приговоренных к длительным срокам лишения свободы по политически мотивированным статьям (организация "экстремистского" сообщества, "фейки" об армии, "госизмена" и прочие). Об "убытии в неизвестном направлении" говорится в личных делах Ильи Яшина, Саши Скочиленко, Олега Орлова, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Кевина Лика и Даниила Кринари. Об их местонахождении не знают ни их близкие, ни адвокаты. Эксперты, опрошенные DW, подчеркивают, что подобных массовых этапирований еще не было в истории современной России. Они полагают, что это косвенно свидетельствует о подготовке властей РФ к обмену политзаключенных.

Кто в списке "пропавших" политзаключенных?

Об этапировании бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой стало известно раньше других. Муж Алмаз Гатин попытался передать посылку в исправительную колонию. Там ему сообщили, что супругу отправили в другое исправительное учреждение 26 июля. Чанышеву приговорили в 2021 году к 7,5 годам лишения свободы по делу "штабов Навального" - эту организацию власти РФ признали "экстремистской" и начали преследовать ее сотрудников. В 2024 году Чанышевой увеличили срок до 9,5 лет, обвинив ее в "призывах к терроризму". Она обращалась к президенту РФ с прошением о помиловании.

Художница Саша Скочиленко Фото: Peter Kovalev/ITAR-TASS/IMAGO

До сих пор остается неизвестным местоположение и политзаключенной Ксении Фадеевой. Ее, как и Чанышеву, осудили за "организацию экстремистского сообщества" - штаба Навального в Томске - и приговорили к 9 годам колонии. Адвокаты пытаются восстановить связь с художницей Сашей Скочиленко, которую приговорили к 7 годам колонии за "фейки" об армии РФ. В тюрьме у нее обострились хронические заболевания: биполярное аффективное расстройство, целиакия и порок сердца.

К обмену, возможно, готовят Илью Яшина, не желающего уезжать из России

"Убыл в неизвестном направлении" оппозиционный политик Илья Яшин, который находился в колонии № 3 в Смоленской области. Его приговорили в 2022 году к 8,5 годам за "фейки" об армии РФ. В 2024 году он ответил на письмо журналиста телеканала "Дождь", в котором заявил, что выступает против своего обмена, если такое предложение поступит: "Искренне считаю, что российский политик должен быть с Россией, как говорится, и в радости, и в горе".

Олег Орлов Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Связи нет и с бывшим сопредседателем центра "Мемориал" Олегом Орловым, которого приговорили к 2,5 годам по статье о "повторной дискредитации" армии РФ. Стало также известно, что похожее "исчезновение" произошло с 19-летним Кевином Ликом, у которого есть как российское, так и немецкое гражданство. Его задержали в феврале 2023 года в аэропорту Сочи и приговорили к 4 годам колонии. Следствие утверждало, что он фотографировал места дислокации российской армии. Седьмым политзаключенным, которого "отправили на этап", стал Даниил Кринари. В апреле этого года петербургского художника приговорили к 5 годам колонии по делу "о сотрудничестве с иностранным государством".

Политзаключенных могли включить в "обменный фонд"

Адвокат, защищающий одного из этапированных политзаключенных, на условиях анонимности в комментарии DW пояснил, что связь с подзащитным пропала неожиданно: "До этого нас не извещали об изменениях, в условиях содержания тоже ничего не менялось". Во время этапирования любая коммуникация кого-либо с заключенными прекращается, о финальном пункте назначения может не знать сам осужденный, пояснил DW юрист Иван Павлов. По закону, объясняет эксперт, у ФСИН есть пять дней, чтобы сообщить близким о местонахождении заключенного: "Но это неординарный случай, поэтому про сроки можно забыть".

Он не исключил, что политзаключенных везут в одно учреждение: "Могут везти в Москву, где режим обеспечивает полную секретность нахождения". Вероятно, предполагает Павлов, там политзаключенных могут готовить к обмену - изготавливают заграничные паспорта и готовят указ президента РФ о помиловании. Павлов отметил, что указ могут подготовить и без прошения о помиловании, как это было в случае с украинской летчицей Надеждой Савченко: "Когда ей предложили помилование, она всех послала". Но в результате ее все равно обменяли на предполагаемых сотрудников российской спецслужбы ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, напоминает юрист.

Власти РФ заявляли, что хотят обмена на офицера ФСБ Красикова

Эван Гершкович Фото: Sverdlovsk Regional Court/Handout/REUTERS

В Кремле отказались отвечать на вопрос журналиста "Ведомостей", готовится ли обмен политзаключенных, включая американского журналиста Эвана Гершковича. Процесс над сотрудником The Wall Street Journal завершился в ускоренном порядке около недели назад, его приговорили к 16 годам по делу "о шпионаже". Власти РФ открыто заявляли, что желают обменять Гершковича на офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Правозащитница и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что есть все признаки "большого обмена". В этом мероприятии участвуют немецкие власти, сказала она в разговоре с DW. Политолог Станислав Белковский написал в своем Telegram-канале, что недавно состоялось не анонсированная заранее встреча президентов России и Беларуси на острове Валаам: "[На встрече] мог обсуждаться и обмен Рико Кригера, приговоренного в РБ к смертной казни гражданина Германии, на Вадима Красикова". Примечательно, что 30 июля Александр Лукашенко подписал помилование Кригеру.

Кремль пытается вернуться к советской традиции обменов

Версию об обмене считает правдоподобной и политолог Дмитрий Орешкин. Он видит в этом стремление властей РФ реинкарнировать советскую практику обменов: "Путин - представитель той системы, которая восстанавливает понятную, привычную для советского человека формулу жизни". Эксперт обращает внимание на стремление Кремля вернуть Красикова, который представляет "высокую ценность для мафиозной системы, ее самоутверждения".

Политолог не исключает, что в финальном списке на обмен может не быть оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в РФ к 25 годам за "госизмену", пережившего два отравления - состояние его здоровья вызывает большие опасения. "К сожалению, к нему может быть такая же личная ненависть, как в случае с Навальным. Поэтому нынешняя система еще не дотягивает до сталинских времен - тогда об обменах не было и речи. Но сейчас однозначно хуже времен Брежнева, у которого не было личной неприязни", - проводит исторические аналогии политолог.

Обмены - сигнал о смягчении режима?

Возможный обмен может рассматриваться "как вариант нащупывания договорных коридоров", не исключает Орешкин, что также относится к советскому стилю управления во внешней политике. Советский Союз, несмотря на попытки перезапуска системы в итоге рухнул. Признаков "оттепели" в РФ нет, уверен он, система продолжит усиливать репрессии внутри страны, включив новую опцию обмена. Ее попытаются продать внутренний аудитории как "победу": "Система функционально в этом нуждается: она вынуждена постоянно врать, ей нужна информационная изоляция - без этого она не будет существовать".

Практика обменов может говорить о тупике, в котором оказалась власть в России, соглашается правозащитник Лев Пономарев. По его мнению, перед возможными мирными договорами необходимо усилить давление на Кремль, чтобы вызволить "из плена" как можно больше политзаключенных: "В первую очередь тех, у кого тяжелое состояние здоровья. Важно, чтобы давление было не только со стороны западных стран, но и со стороны части сохранившегося гражданского общества внутри России".