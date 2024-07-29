Лилию Чанышеву увезли из колонии в неизвестном направлении

Экс-координатора штаба Навального в Уфе, отбывающую многолетний срок по "экстремистскому" приговору, увезли из колонии в Березняках в неизвестном направлении, сообщил ее муж Алмаз Гатин.

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, отбывающая длительный срок в колонии по "экстремистскому" приговору, этапирована из колонии в Пермском крае, где она находилась с апреля. Чанышеву увезли в неизвестном направлении, сообщил в понедельник, 29 июля, ее муж Алмаз Гатин.

28 июля он принес передачу супруге в колонию и узнал, что она убыла из учреждения в Березняках двумя днями ранее. "Сегодня отнес письменное обращение в колонию. Обращаюсь ко всем за помощью в поиске супруге", - написал Гатин в соцсети X. Он также сообщил, что в последний раз говорил с Чанышевой по видеосвязи 22 июля.

Дело Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили в отношении Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена к 7,5 лет лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.

Срок Чанышевой увеличили до 9,5 года колонии

В начале апреля 2024 года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор Чанышевой с семи с половиной до девяти с половиной лет колонии общего режима по требованию прокуратуры. Обвинители сочли вынесенный ранее приговор слишком мягким и попросили назначить ей 10 лет колонии. Тогда же на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В мае прокремлевский канал RT сообщил, что Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина.