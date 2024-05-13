Чанышева написала прошение о помиловании на имя Путина

Бывшая координатор штаба Алексея Навального в Уфе в тексте прошения заявила, что не занимается общественно-политической деятельностью еще с 2021 года, подтвердил источник "Новой газеты Европа", близкий к Лилии Чанышевой.

Бывшая координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. Первым в понедельник, 13 мая, об этом сообщил прокремлевский канал RT, позже в тот же день эту информацию подтвердил источник "Новой газеты Европа" , близкий к Чанышевой.

RT опубликовал полную версию обращения соратницы Навального к Путину. В нем Чанышева пишет, что еще в 2021 году вышла из состава руководителей запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и с тех пор прекратила заниматься общественно-политической деятельностью. Она также отметила, что выплатила полагающийся ей штраф в 400 тысяч рублей, уже отбыла 3,5 года заключения в колонии из 9,5, к которым ее приговорили, и просит Путина освободить ее от дальнейшего срока.

Чанышева в написанном от руки тексте прошения подчеркнула, что сейчас нужна своим родителям, которые страдают от хронических заболеваний и не могут обеспечить себе полноценную помощь. Прокремлевский канал пишет, что родители Чанышевой "позитивно оценили ее решение". По словам собеседника "Новой газеты Европа", ранее она обсуждала подачу ходатайства о помиловании со своим адвокатом Рамилем Гизатуллиным.

Дело Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили в отношении Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена Кировским районным судом Уфы к 7,5 лет лишения свободы в колонии по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Чанышева: "Путин - это коррупция, Путин - это война"

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.

В начале апреля 2024 года Верховный суд Башкортостана по требованию прокуратуры ужесточил приговор Чанышевой с семи с половиной до девяти с половиной лет колонии общего режима. Обвинители сочли вынесенный ранее приговор слишком мягким и попросили назначить ей 10 лет колонии. Тогда же на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".