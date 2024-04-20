Лилия Чанышева этапирована в Березники

По данным мужа Чанышевой Алмаза Гатина, приговоренную к 9,5 лет активистку увезли в ночь на 20 апреля через Челябинск, Екатеринбург и Пермь в Березники Пермского края.

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, отбывающая длительный срок в колонии по "экстремистскому" приговору, этапирована в Пермский край. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил Telegram-канал RusNews со ссылкой на мужа Чанышевой Алмаза Гатина.

"Сегодня ночью супругу увезли в ИК-28 Березники Пермского края. Маршрут следования: СИЗО-3 Челябинск, СИЗО-5 Екатеринбург, СИЗО-5 Пермь", - указал он.

Лилия Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили в отношении Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.

Дело Лилии Чанышевой

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена к 7,5 лет лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.

В начале апреля 2024 года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор Чанышевой с семи с половиной до девяти с половиной лет колонии общего режима по требованию прокуратуры. Обвинители сочли вынесенный ранее приговор слишком мягким и попросили назначить ей 10 лет колонии. Тогда же на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".