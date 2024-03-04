В РФ требуют ужесточить приговор Лилии Чанышевой до 10 лет

В РФ требуют ужесточить приговор Лилии Чанышевой до 10 лет4 марта 2024 г.
Прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Шестой кассационный суд вернул дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана, сообщил адвокат экс-координатора штаба Навального Рамиль Гизатуллин в понедельник, 4 марта.
По этим данным, обвинители сочли приговор суда по делу о создании экстремистского сообщества слишком мягким и требуют ужесточить ей наказание с 7,5 до 10 лет колонии. Кроме того, на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, приговоренного в рамках дела Чанышевой к 2,5 года лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".
"Думаю, что дело вернули не в связи с нарушениями, а по представлению прокурора, в связи с якобы чрезмерной "мягкостью" наказания", - цитирует "Радио Свобода" мнение адвоката Чанышевой Сергея Макаренко. Он предположил, что ближайшие два месяца Чанышева будет оставаться в СИЗО Пермского края, а затем Верховный суд Башкортостана удовлетворит требование прокуратуры. Мулюков, являющийся инвалидом первой группы и нуждающийся в постоянном гемодиализе, просил освободить его по состоянию здоровья. Суд отказал в удовлетворении требования.
Дело Лилии Чанышевой
В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.
Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.
Лилия Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.
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