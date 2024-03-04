В РФ требуют ужесточить приговор Лилии Чанышевой до 10 лет

Кассационный суд вернул дело экс-координатора уфимского штаба Навального на новое рассмотрение. Прокурор счел приговор Чанышевой, отправленной на 7,5 года в колонию, слишком мягким.

Прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Шестой кассационный суд вернул дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана, сообщил адвокат экс-координатора штаба Навального Рамиль Гизатуллин в понедельник, 4 марта.

По этим данным, обвинители сочли приговор суда по делу о создании экстремистского сообщества слишком мягким и требуют ужесточить ей наказание с 7,5 до 10 лет колонии. Кроме того, на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, приговоренного в рамках дела Чанышевой к 2,5 года лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

"Думаю, что дело вернули не в связи с нарушениями, а по представлению прокурора, в связи с якобы чрезмерной "мягкостью" наказания", - цитирует "Радио Свобода" мнение адвоката Чанышевой Сергея Макаренко. Он предположил, что ближайшие два месяца Чанышева будет оставаться в СИЗО Пермского края, а затем Верховный суд Башкортостана удовлетворит требование прокуратуры. Мулюков, являющийся инвалидом первой группы и нуждающийся в постоянном гемодиализе, просил освободить его по состоянию здоровья. Суд отказал в удовлетворении требования.

Дело Лилии Чанышевой

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.

Лилия Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.

Смотрите также: