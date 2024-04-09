Лилии Чанышевой ужесточили приговор до 9,5 лет в колонии

Суд увеличил срок наказания для экс-главы штаба Навального в Уфе на два года. Летом 2023 года Чанышеву приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которую обвиняют в "экстремистской" деятельности. Как сообщил во вторник, 9 апреля, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, срок наказания увеличен с семи с половиной до девяти с половиной лет колонии общего режима.

Приговор в отношении второго фигуранта дела, уфимского активиста Рустема Мулюкова, оставлен без изменений - два с половиной года лишения свободы, пишет издание SotaVision . Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ужесточить наказание Чанышевой потребовала в начале марта прокуратура. Обвинители сочли вынесенный ранее приговор слишком мягким и попросили назначить ей 10 лет колонии. Тогда же на новое рассмотрение направили дело Мулюкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

Дело Лилии Чанышевой

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена к 7,5 лет лишения свободы в колонии Кировским районным судом Уфы по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова. "Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила она.

Чанышева, возглавлявшая уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили против Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ.

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