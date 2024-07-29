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Соратницу Навального Ксению Фадееву увезли из колонии

Николай Линке
29 июля 2024 г.

Экс-депутата городской думы Ксению Фадееву увезли в неизвестном направлении. Ранее сегодня так же пропали Лилия Чанышева и Олег Орлов.

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Ксения Фадеева (фото из архива)
Ксения Фадеева (фото из архива)Фото: picture-alliance/AP/Alexei Navalny's team/A. Fateyev

Бывший депутат городской думы и экс-глава штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева пропала из колонии. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили ее сторонники.

Адвокат Фадеевой прибыл сегодня в колонию ИК-9 в Новосибирске, но ему заявили, что его подзащитная "убыла". "На вопросы адвоката о том, куда именно Ксению увезли, когда, в связи с чем ее вывезли, по чьему требованию этапируют - представители колонии отвечать отказались", - сообщили сторонники Фадеевой.

Ранее сегодня пропала экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Ее увезли из колонии в Пермском крае, сообщил ее муж Алмаз Гатин. То же произошло с правозащитником Олегом Орловым. Как заявил "Мемориал", его увезли из СИЗО-2 в Сызрани. Во всех случаях администрация отказалась сообщать, куда отправили заключенных.

Дело Фадеевой

В декабре Советский районный суд Томска приговорил Фадееву к девяти годам колонии. Кроме того, Фадееву оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Экс‑главу штаба Навального признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Правозащитное общество "Мемориал" считает Фадееву политзаключенной, так как поводом для преследования стала ее работа в штабе Навального. С 2020 года Фадеева заседала в Томской городской думе. Ее лишили полномочий в июне этого года после вступления приговора в силу.

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