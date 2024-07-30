Из колонии в РФ пропал 19-летний гражданин Германии

Гражданин Германии и России Кевин Лик осужден в РФ по статье о госизмене. В последние дни из российских колоний и СИЗО увезены в неизвестном направлении пять политзаключенных.

Из исправительной колонии № 14 в Архангельской области пропал 19-летний гражданин Германии и России Кевин Лик. Об этом сообщается в Telegram-канале его группы поддержки во вторник, 30 июля.

"Маме Кевина пришел ответ от сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН Архангельской области об отсутствии юноши в указанной колонии", - рассказали в группе. Других уведомлений мама Лика не получала.

Лик в декабре 2023 года был приговорен Верховным судом Адыгеи к четырем годам колонии по статье о государственной измене. По версии следствия, молодой человек якобы "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал места дислокации российских войск в Майкопе, а затем отправлял фотографии "представителям иностранного государства".

Исчезновение российских политзеков из колоний

В течение последних нескольких суток стало известно, что из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли как минимум пятерых человек, признанных правозащитниками узниками совести или политическими заключенными. "В неизвестном направлении" убыли экс-руководительницы штабов Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов. Близким художницы Саши Скочиленко заявили, что девушку вывезли в Москву.