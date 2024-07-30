Илью Яшина увезли из ИК в Смоленской области

Адвокат Яшина сообщила, что его увезли из колонии в неизвестном направлении. Накануне стало известно об аналогичных мерах в отношении Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Олега Орлова и Саши Скочиленко.

Приговоренного к длительному сроку российского оппозиционера Илью Яшина увезли из колонии № 3 в Смоленской области в неизвестном направлении. Об этом проинформировали его адвоката Татьяну Соломину, сообщается во вторник, 30 июля, в Telegram-канале Яшина.

Накануне стало известно об аналогичных действиях в отношении других приговоренных по политическим статьям - бывших координаторов штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, правозащитника Олега Орлова и художницы Саши Скочиленко.

При этом власти не информировали родственниках и адвокатах о причинах решений и месте назначения. Издание "Медуза" цитирует адвоката одного из пропавших из колоний, считающего, что происходящее "мало походит на случайность".

Дело Ильи Яшина

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину бывший московский муниципальный депутат Илья Яшин открыто заявил о своей антивоенной позиции и не стал уезжать из России. В июле 2022 года Минюст РФ внес его в реестр "иностранных агентов", а в декабре того же года его признали виновным в распространении "фейков" о действиях ВС РФ по мотиву политической ненависти из-за рассказа в ходе стрима на YouTube об убийствах мирных жителей в Буче. Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

В ноябре 2023 года стало известно, что политика этапировали из московского СИЗО в Смоленскую область. 1 декабря Бабушкинский райсуд Москвы оштрафовал политика на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки "иностранного агента" в постах его Telegram-канала.