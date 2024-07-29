  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаРоссия

Олега Орлова увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Александра Иванова
29 июля 2024 г.

Адвокату Олега Орлова, прибывшему в изолятор, отказались пояснить, когда, куда и по какому поводу увезли его подзащитного.

https://p.dw.com/p/4irtY
Правозащитник Олег Орлов (фото из архива)
Правозащитник Олег Орлов (фото из архива)Фото: Tatyana Makeyeva/REUTERS

Правозащитника Олега Орлова увезли из СИЗО-2 в Сызрани в неизвестном направлении. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Telegram-канал "Центр Мемориал" со ссылкой на адвоката Орлова.

"В изоляторе отказались пояснять (адвокату Олега Орлова. - Ред.), когда, куда и по какому поводу увезли правозащитника, потребовав письменный запрос", - говорится в посте. Там же указано, что этапирование Орлова в колонию должно было быть не скоро, поскольку материалы его дела "даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда".

Уголовное преследование Олега Орлова в России

71-летний правозащитник Олег Орлов с февраля 2024 года находится в России в заключении по статье о "дискредитации" ВС РФ. Поводом для возбуждения дела стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили".

Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре. Тогда правозащитнику был назначен штраф в 150 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на трех годах лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение, и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Олег Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

В начале апреля центр защиты прав человека "Мемориал" сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось, а необходимую медицинскую помощь он получить не может. 11 апреля его внезапно этапировали из Москвы в Самару, а затем - в Сызрань. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор Орлову в силе.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) признала Олега Орлова узником совести. Его уголовное дело в AI считают эпизодом "непрекращающейся кампании репрессий против тех, кто мирно высказывает свои оппозиционные взгляды".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.19 фото
external

Путин и украденная история: СССР 2.0 как образ будущего России? | Щербакова, Эппле, Кононов

Путин и украденная история: СССР 2.0 как образ будущего России? | Щербакова, Эппле, Кононов

Опросы показывают, что многие россияне сожалеют о распаде Советского Союза. Почему люди забывают о темных сторонах жизни в СССР – политических репрессиях, экономических проблемах и отсутствии гражданских свобод? Как Путин искажает историю, а непроработанное прошлое привело к войне? И возможно ли примирение Украины и России?
Политика21 июня 2024 г.44:04 мин.
Олег Орлов в зале московского суда

Cуд в России оставил правозащитника Олега Орлова в реестре "иноагентов"

Cуд в России оставил правозащитника Олега Орлова в реестре "иноагентов"

Олега Орлова в феврале приговорили к 2,5 годам колонии по делу о "дискредитации" российской армии. Организация Amnesty International считает Орлова узником совести.
Политика29 мая 2024 г.
Показать еще