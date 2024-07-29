Олега Орлова увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Адвокату Олега Орлова, прибывшему в изолятор, отказались пояснить, когда, куда и по какому поводу увезли его подзащитного.

Правозащитника Олега Орлова увезли из СИЗО-2 в Сызрани в неизвестном направлении. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Telegram-канал "Центр Мемориал" со ссылкой на адвоката Орлова.

"В изоляторе отказались пояснять (адвокату Олега Орлова. - Ред.), когда, куда и по какому поводу увезли правозащитника, потребовав письменный запрос", - говорится в посте. Там же указано, что этапирование Орлова в колонию должно было быть не скоро, поскольку материалы его дела "даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда".

Уголовное преследование Олега Орлова в России

71-летний правозащитник Олег Орлов с февраля 2024 года находится в России в заключении по статье о "дискредитации" ВС РФ. Поводом для возбуждения дела стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили".

Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре. Тогда правозащитнику был назначен штраф в 150 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на трех годах лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение, и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Олег Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

В начале апреля центр защиты прав человека "Мемориал" сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось, а необходимую медицинскую помощь он получить не может. 11 апреля его внезапно этапировали из Москвы в Самару, а затем - в Сызрань. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор Орлову в силе.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) признала Олега Орлова узником совести. Его уголовное дело в AI считают эпизодом "непрекращающейся кампании репрессий против тех, кто мирно высказывает свои оппозиционные взгляды".