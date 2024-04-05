Дело Кевина Лика. Паспорт ФРГ - не защита от произвола в РФ

18-летний гражданин Германии и России осужден по статье за госизмену. В консульской защите посольства ФРГ ему отказано. DW - с подробностями и реакцией в Берлине.

Как стало известно на этой неделе, 3-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителю Майкопа Кевину Лику по делу о госизмене (ст. 275 УК). Ранее Верховный суд Адыгеи приговорил его к четырем годам колонии общего режима, обвинив, в "предоставлении помощи иностранному государству - Германии - в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", говорится в сообщении пресс-службы суда.

По версии следствия, Кевин, которому в тот момент было 16 лет, якобы фотографировал военные части в Майкопе, а кадры отправлял "представителю иностранного государства". Поведение молодого человека объяснили "несогласием с политическим курсом" РФ и с проведением "специальной военной операции" на территории Украины".

Самый молодой "государственный изменник"

Кевин Лик (2005 года рождения) - самый молодой из осужденных в России по статье о госизмене и один из примерно 30 граждан Германии, приговоренных в РФ к различным срокам лишения свободы.

Катя Койль Фото: S. Kaminski/Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag

Это число назвала заместительница министра иностранных дел Германии Катя Койль (Katja Keul) в ответе на запрос одного из депутатов бундестага. Примерно половина из них, по ее данным, имеет наряду с немецким, также и российское гражданство. Кевин Лик - в их числе. Но, как подчеркнула Катя Койль, "не исключено, что (в России. - Ред.) есть и еще заключенные с немецким гражданством, о которых правительство Германии не знает".

На своей странице в интернете с информацией о Российской Федерации МИД ФРГ настоятельно не рекомендует гражданам Германии вообще ездить в эту страну и официально "предостерегает" от посещения приграничных с Украиной территорий - Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара.

"В Российской Федерации и для немецких граждан, а также лиц с двойным гражданством - Германии и России - существует угроза стать жертвой произвольного ареста", - указывает МИД ФРГ и подчеркивает, что лица с двойным гражданством рассматриваются российскими властями как исключительно граждане РФ и, например, в случае мобилизации или призыва в российскую армию не могут рассчитывать на немецкую консульскую защиту.

Мальчик из немецкой провинции

Кевин Линк родился в провинциальном городке Монтабаур на западе Германии и жил там до 12 лет. В России - по желанию его русской матери Виктории - оказался только в 2017 году, уже имея российское гражданство. Пару лет спустя Виктория с сыном решили вернуться в Германию, готовили отъезд несколько месяцев.

Монтабаур на западе Германии, где родился Кевин Лик Фото: Andrea Grunau/DW

В начале сентября 2022 года, рассказывает еженедельник Der Spiegel, они ездили в Москву, были в немецком консульстве, где Кевин вносил в свой немецкий паспорт, как полагается, последнее место жительства, а Виктория подавала документы на немецкую визу.

В начале февраля 2023 года она попыталась снять сына с военного учета в военкомате Майкопа, чтобы его выпустили из России, показывала уже купленные авиабилеты во Франкфурт-на-Майне через Стамбул. Но в военкомате ей отказали. Вторая попытка улететь из России тоже оказалась неудачной. За день до вылета из Сочи в Стамбул Кевина арестовали сотрудники ФСБ по обвинению в госизмене.

Форма захвата политических заложников

"Обвинение Кевина Лика в государственной измене необоснованно и политически мотивированно, - заявила в комментарии для DW председатель комитета бундестага по правам человека, депутат от либеральной СвДП Рената Альт (Renata Alt). - Репрессии российского государства против подростков это верх абсурда… Кевин Лик должен быть немедленно освобожден".

Рената Альт Фото: DW

По словам Альт, дело Лика показывает, как автократы используют в своих целях людей с двойным гражданством. "Германии следует быть готовой к такой форме захвата политических заложников", - добавила депутат бундестага и потребовала предоставить Кевину Лику возможность получить консульскую помощь посольства Германии в России.

В МИД ФРГ о деле Кевина Лика знают. "Речь идет о лице с немецким и российским гражданством, - ответили из министерства на запрос DW. - Сразу после того, как стало известно об аресте, наше посольство в Москве запросило у соответствующих российских властей разрешение на консульский доступ (к арестованному. - Ред.), но его до сих пор не дали".

По данным МИД ФРГ, российские власти уже около двух лет отказывают немецким консульским работникам в посещении в тюрьмах заключенных с двойным гражданством. "К лицам с российским гражданством и еще каким-нибудь другим они (власти РФ. - Ред.) относятся исключительно как к гражданам России, - говорится в ответе на запрос DW. - Министерство иностранных дел ФРГ не разделяет эту точку зрения и считает, что все граждане Германии, независимо от наличия еще и другого гражданства, имеют право на консульскую помощь со стороны дипломатических представительств Германии за рубежом".

Немецкие дипломаты пообещали и далее добиваться доступа к осужденному. Пока, однако, как рассказала мать Кевина Лика после посещения сына в тюрьме, ему только передали письмо из посольства Германии.

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