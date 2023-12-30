В России по статье о госизмене на 4 года осудили школьника

Подростка 2005 года рождения приговорили к 4 годам колонии, обвинив в том, что он якобы фотографировал военные части в городе Майкоп, а кадры отправлял "представителю иностранного государства".

Верховный суд Республики Адыгея приговорил к 4 годам исправительной колонии по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика, который на момент начала российского вторжения в Украину учился в 9-м классе, пишет русская служба BBC в субботу, 30 декабря.

Молодого человека 2005 года рождения обвинили в том, что он якобы фотографировал военные части в городе Майкоп, а кадры отправлял "представителю иностранного государства". Приговор по засекреченному делу был вынесен 28 декабря. В пресс-службе суда сообщили, что подросток якобы совершил эти преступления еще несовершеннолетним, "будучи несогласным с политическим курсом" России и проведением "специальной военной операции на территории Украины".

Перед арестом подростка силовики задержали его мать

ФСБ задержала Кевина Лика после 8 февраля 2023 года, когда именно и где, не известно. При этом 9 февраля силовики обвинили мать школьника в "мелком хулиганстве", и суд арестовал ее на 10 суток, пишет BBC. Женщине вменили в вину "нецензурную брань" в общественном месте. Как отмечает издание, под таким предлогом в последние годы в России часто применяли административный арест к фигурантам "шпионских" дел перед отправкой их в СИЗО по уголовному делу.

По словам юриста "Первого отдела " Евгения Смирнова, такие аресты обычно применяют, чтобы помешать человеку выехать из России или получить доступ к его вещам. "В данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого Кевина, поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери. Кроме того, это удобный способ "зафиксировать" человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину", - сказал Смирнов.

Сам Лик за последние годы как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку, был призером олимпиады по истории, побеждал в "Евразийской лингвистической олимпиаде", а в 2022 году переехал в Москву для поступления в более продвинутую школу, пишет BBC.

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