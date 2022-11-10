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Фото: DENIS KAMINEV/REUTERS
ПолитикаРоссия

21-летний студент из Астрахани арестован по делу о госизмене

Анна Мельникова
27 мин. назад

Второкурснику АГАСУ грозит до 20 лет лишения свободы по статье о шпионаже. Материалы его дела засекречены.

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Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене Г. К. Вердияна. Русская служба BBC в среду, 9 ноября, опубликовала, что удалось узнать об этом человеке: по данным журналистов, это 21-летний Глеб Вердиян, второкурсник Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).

Что именно стало поводом для подозрений в шпионаже, не указывается: материалы дела засекречены. Наказание по этой статье может составить до двадцати лет лишения свободы.

Как выясняли имя арестованного

В СИЗО Вердияна поместили 7 ноября, а 28 октября Солнцевский суд назначил человеку с такой же фамилией десять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. В пресс-службах судов подтвердили, что в обоих случаях речь идет о Глебе Кареновиче Вердиняне. Журналисты нашли в соцсетях страницу человека с такими данными, родившегося в 2001 году. В Солнцевском суде уточнили, что дата рождения также совпадает. Скорее всего, по уголовному делу студента задержали на выходе из спецприемника: десятидневный срок ареста истек 7 ноября.

Самый молодой "шпион"

Глеб Вердиян стал самым юным из известных фигурантов дел о госизмене. Он с детства успешно занимался искусством, окончил колледж при АГАСУ и получил диплом архитектора, а затем поступил на экономический факультет того же вуза, учился на кафедре экспертизы и управления недвижимостью.

Один из однокурсников Вердияна сказал журналистам, что последний раз видел его в университете "ближе к концу" октября, и считает его ответственным, спокойным, добродушным и отзывчивым. Другой знакомый сообщил, что мобильный телефон Вердияна недоступен. Профиль во "ВКонтакте", который журналисты ассоциируют с арестованным, последний раз посещали в день 28 октября: в этот день Солнцевский суд отправил Вердияна в спецприемник. В апреле с этой страницы оставили комментарий "Вопрос владельцам травмата (пистолета) - есть смысл покупать и оформлять лицензию?" под одним из видео про войну России против Украины.

Мать Глеба Вердияна отказалась давать комментариев журналистам. Отец студента, как следует из информации в соцсетях, находится в украинском городе Ясиноватая недалеко от Донецка, связаться с ним не получилось.

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