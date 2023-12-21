В суды РФ поступило рекордное количество дел о "госизмене"

Правозащитники насчитали за год 63 дела о госизмене в России и еще 7 - о сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, по 33 делам уже вынесены приговоры.

В российские суды с начала текущего года поступили 63 дела по статье о государственной измене, еще семь дел возбуждены по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК), введенной в 2022 году, сообщила в четверг, 21 декабря, правозащитная организация "Первый отдел" (бывшая "Команда 29" - Ред.) со ссылкой на данные ФСБ. Правозащитники назвали общую цифру в 70 дел историческим максимумом.

По данным ФСБ, приговоры уже вынесены по 33 делам о госизмене. По подсчетам правозащитников, приговоров больше - 37, все они обвинительные. "Первый отдел" отмечает, что нередко на рассмотрение дела о госизмене от момента его поступления в суд до приговора уходило лишь около месяца.

В общей сложности, подсчитали правозащитники, в 2023 году на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций находилось 98 дел о госизмене (часть из них была возбуждена в прошлые годы, приговор по ним еще не вынесен). Больше всего дел (девять, по трем уже вынесены приговоры) поступили в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Еще семь дел поступили в Белгородский областной суд, по шесть - в Краснодарский краевой суд и Центральный окружной военный суд.

Провокации со стороны российских спецслужб

О фигурантах дел, как правило, ничего неизвестно. "Первый отдел" отмечает, что чаще всего (в шести случаях) арестовывали жителей аннексированного Крыма и Севастополя. Задержанных обвиняли во взаимодействии с украинскими военными (29 случаев), передаче документации об изделиях военного назначения или сведений о передвижении войск и техники (10 случаев), подготовке к переходу на сторону противника или склонении к этому (девять случаев) и финансировании ВСУ (восемь случаев).

Правозащитники называют большое количество дел о госизмене результатом провокаций со стороны российских спецслужб, которые знакомятся с россиянами в соцсетях под видом украинцев и добиваются от них ответов о поддержке ВСУ или о переводе денег украинской армии. После этого людей задерживают.

По мнению адвоката Евгения Смирнова, число возбужденных в 2023 году дел о госизмене превышает сто. Он полагает, что у силовиков снизился "порог чувствительности", и госизменой стали признавать "пересылку украинских новостей, перевод нескольких сот рублей или желание уехать из страны".

Приговоры за госизмену и шпионаж

В 2018 году "Команда 29" (ныне "Первый отдел") подсчитала, что за последние 20 лет в России за госизмену и шпионаж осудили около 100 человек. За все эти годы был оправдан лишь один человек, остальные приговоры были обвинительными.

Глава "Команды 29" адвокат Иван Павлов тогда отмечал, что всплески числа дел о госизмене были связаны с внешней политикой России: после пятидневной войны 2008 года выросло количество дел по обвинению в шпионаже в пользу Грузии, а после аннексии Крыма - в шпионаже в пользу Украины.

После российского вторжения в Украину, в России в госизмене обвинили сразу нескольких ученых, среди которых были сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (Валерий Звегинцев, Анатолий Маслов и Василий Фомин), а также завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Суд арестовал Колкера, несмотря на четвертую стадию рака поджелудочной железы, он умер в СИЗО через два дня после ареста.

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