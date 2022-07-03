Умер арестованный по делу о госизмене новосибирский ученый Колкер

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили издания "КП-Новосибирск", "Тайга.инфо" и ТАСС.

30 июня Колкер был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, когда находился на лечении в больнице Новосибирска. Как сообщил его сын Максим Колкер, 54-летнего мужчину увезли непосредственно из онкологической клиники, где он проходил лечение от рака поджелудочной железы четвертой стадии. В отношении физика возбудили дело по статье о государственной измене. По решению суда, Колкер должен был оставаться под стражей до 29 августа.

Несколькими днями ранее по этому же делу был задержан известный специалист в области динамики вязкого газа, замглавы Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Анатолий Маслов. Обоих ученых поместили в московское СИЗО "Лефортово". Как Маслова, так и Колкера обвинили в передаче Китаю секретных данных по своим разработкам.

Обвинения в госизмене против ученых

В то же время один из коллег Маслова - научный руководитель ИТПМ им. Христиановича Василий Фомин - указал в интервью газете "Московский комсомолец", что сотрудников института "заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами" по заданию правительства РФ. "Так, Маслов работал и с американским "Боингом", и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты", - констатировал Фомин. Он подчеркнул, что институт намерен доказывать невиновность Маслова.

Статья УК РФ о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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