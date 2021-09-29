Комментарий: Контроль за поездками российских ученых - наука по карточкам

Минобрнауки России предложило обязать высшие учебные заведения и научные организации, в том числе негосударственные, но работающие и с бюджетными деньгами, сообщать о любых поездках за рубеж в рамках договоров и грантов с иностранными организациями. В тот же день, 28 сентября, в Москве прошли обыски в IT-компании Group-IB, выполнявшей заказы и от государства, а значит получавшей деньги из госбюджета. На следующий день ее глава Илья Сачков, который выступал экспертом в Госдуме и даже встречался с Владимиром Путиным, был арестован по обвинению в госзимене. Это хронологическое совпадение или сигнал для всех, кто занимается в России "чувствительными" исследованиями?
Карточки в эпоху глобализации
"Нормальной регуляторной вещью" и "упорядочиванием деятельности международной" называет предложение Минобразования депутат Госдумы, экс-ректор Государственного университета в Орле (ГУ-УНПК) Ольга Пилипенко, которая в прошлом созыве парламента была членом комитета по образованию и науке.
Очень хочется, чтобы она оказалась права. Однако вмешательство в международное сотрудничество ученых вполне может принять и вид цензуры. Пилипенко говорит о "нормальности", но не секрет, что у российских властей в последние годы формируется собственная, суверенная нормальность и представление о науке. Например, для близкого друга российского президента, главы Курчатовского института Михаила Ковальчука нормально утверждать, что западная "зеленая энергетика" - это афера. Это попахивает лысенковщиной, а в комплексе с нынешними уголовными делами против ученых - и точечными репрессиями против научных оппонентов.
Иван Преображенский
При этом нет сомнений, что полностью сворачивать сотрудничество действительно никто не собирается. Банально, ведь и самим российским спецслужбам, которые обычно стоят за подобными "регуляторными требованиями", надо под каким-то прикрытием добывать для страны новые западные технологии. Власти просто считают, что ученые "не умрут", если заполнят лишнюю пару карточек (раз уж более современных систем контроля спецслужбы РФ не разработали).
Важно также не забывать, что новые требования по контролю за контрактами и грантами с иностранцами, хоть и затруднят работу ученых, но даже не войдут в разряд самых неприятных. Гораздо более раздражающим было, например, требование извещать вообще обо всех контактах с иностранными гражданами, которое, к счастью, в 2019 году Минобрнауки вынуждено было под давлением общественного мнения отменить.
Куда более серьезной угрозой выглядит и так называемый "закон о просветительской деятельности", на основании которого с 1 июня этого года также были введены ограничения на контакты с иностранцами - да и в целом от ученых теперь требуется согласовывать с министерством практически любую публичную активность. Его никто не отменял, он по-прежнему висит дамокловым мечом над шеей российского научного сообщества. Просто правительство еще не "расписало" своим постановлением, как этот драконовский закон будет применяться на практике.
Российская наука в резервации
Очевидно, российские власти принимают подобные меры, чтобы держать под контролем ученых, имеющих допуск к гостайне и занятых в стратегически важных исследованиях. Практически каждый год кто-то из них - а то и по несколько человек сразу - оказываются обвиненными в измене Родине и попадают за решетку как раз за контакты с иностранцами. Спорить с российскими спецслужбами и судами, убежденными в наличии таких "изменников", бесполезно: суды эти всегда закрытые, и каких-то убедительных доказательств работы этих ученых на иностранные разведки обычно публике не предоставляется.
Но главное даже не это. Допустим, под контролем надо держать "технарей" или айтишников – но какие гостайны может выдать, скажем, культуролог или зоолог? Или, скажем, филология с историей? Их уже тоже записали в секретные оборонительные науки, которым ставится задача "помешать изменить генетический код россиян", о котором так заботятся далекие от науки, а равно и жизни старцы в высоких московских кабинетах.
В общем, как говорят сами ученые, с проблемой контроля иностранных контактов по стратегически важным направлениям можно было бы справиться и без введения тотального учета. Но в итоге Минобрнауки ставит бюрократический барьер на пути всех российских ученых. Кто-то из них теперь может со страху вообще отказаться от иностранных контактов или грантов. Другие - снизят их интенсивность.
Россия - не СССР?
Этот процесс нельзя сравнить даже с СССР, у которого был обширный соцлагерь, сотрудничать с учеными откуда можно было сравнительно безопасно. Теперь же Россия в кольце фронтов. Разве что братская лукашенковская Беларусь поможет.
Так что не удивлюсь, если результатом этой новации и целого комплекса последних мер, принимаемых в последние годы, станет постепенное выпадение российских ученых из международной научной кооперации.
Ну а в результате - резкое падение эффективности их работы во всех сферах, которое потом российским ученым, как после развала СССР, придется наверстывать десятилетиями. К сожалению, шпиономания никогда не отражается позитивно ни на международном научном сотрудничестве, ни в целом на научном прогрессе.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой
Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?
Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Глас "иноагента": от Древней Руси и до наших дней
Все больше независимых СМИ в России вынуждены помечать свои тексты громоздкой маркировкой "иноагентов". Как это выглядело бы во времена Древней Руси, предположил Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Путин и YouTube: как президент понял просьбу школьника
Подписаться на его канал в YouTube 10-летний школьник попросил президента России. "Не понял, что я должен подписать," - ответил Владимир Путин. Сергей Елкин о новом сервисе соцсети для главы государства.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?
Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Оппозиция в России: как ее видит Путин
Вычищенные Кремлем списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Навального оставили Россию без оппозиции. Все по плану, констатирует Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!
Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Бананы дорожают: чем ответят российские овощи?
Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"
Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?
Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина
В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Суды над Соболь и DOXA: один судья на всех?
Соратницу Навального Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ. Днем ранее судили и журналистов издания DOXA. Как в России выносят решения по резонансным делам, знает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?
Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Правосудие в России. Только карательное?
Рассчитывать на справедливый суд в России критикам нынешних властей в стране не приходится. Чаша весов Фемиды склоняется, как правило, не в их сторону, считает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля
Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
-
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января
Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
Автор: Сергей Елкин