Власти обяжут российских ученых отчитываться о поездках за рубеж

В отчетах для Минобрнауки понадобится указать сотрудничество с компаниями с иностранными совладельцами, перечислить лиц с допуском к гостайне и выезды из РФ в рамках договоров, пишет "Коммерсант".
Министерство науки и высшего образования России намерено обязать подведомственные ему высшие учебные заведения и научные организации сообщать о любых поездках за рубеж в рамках договоров и грантов с иностранными организациями. Требование коснется сотрудников не только государственных организаций, но и частных компаний, получающих средства на научные исследования из федерального бюджета, пишет издание "Коммерсант" во вторник, 28 сентября.
Речь идет о планируемых изменениях в правила учета договоров о международно-техническом сотрудничестве. Первая версия документа, принятая в 1997 году, обязывала государственные научные организации сообщать министерству о каждом международном договоре гражданского назначения.
Теперь в отчетах ведомству необходимо указывать сотрудничество с компаниями с иностранными совладельцами, а также перечислять лиц, имеющих допуск к государственной тайне, следует из предполагаемых нововведений. Кроме того, нужно рассказать в отчете о планируемых в рамках договоров выездах за рубеж.
За несвоевременную подачу этих данных руководителям организации будет грозить дисциплинарная ответственность. Министерство на момент публикации не объяснило причины изменения документа.
В августе 2019 года было обнародовано предписание министерства науки и высшего образования РФ, накладывающее ряд ограничений на контакты российских ученых с коллегами из других стран. В частности, ученых из России обязали заранее сообщать ведомству о встречах с зарубежными коллегами и впоследствии представлять отчет о содержании разговоров.
Кроме того, ведомство предписало допускать ко встречам с иностранцами лишь лиц из специальных списков и обеспечить присутствие минимум двух представителей российской стороны на каждой встрече. Позднее министерство объяснило, что предписание является рекомендацией.
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