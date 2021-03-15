 Комментарий: Контроль за просвещением - политический инструмент власти РФ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 16.03.2021

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Мнения

Комментарий: Контроль за просвещением - политический инструмент власти РФ

Законопроект о просветительской деятельности принят окончательно, вопреки масштабной общественной кампании. Использовать его будут в политических целях, полагает Татьяна Фельгенгауэр.

Здание Госдумы

Здание Госдумы

Редкая думская инициатива в последнее время собирает вокруг себя такую мощную общественную кампанию. Против законопроекта, закрепляющего понятие просветительской деятельности в законе об образовании, выступило научное сообщество и просто российские граждане - соответствующая петиция на платформе Change.org набрала свыше 200 тысяч подписей. Призыв отозвать законопроект поддержали все члены президиума Российской академии наук. И тем не менее документ принят Госдумой третьем чтении.

Государство хочет контролировать любые знания

Для начала авторы законопроекта решили дать определение просветительской деятельности. Описание это максимально широко и всеобъемлюще: "осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, и затрагивающая отношения, регулируемые законодательными актами РФ". 

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

То есть, под закон могут попасть как кулинарные мастер-классы, так и открытые лекции по истории или биологии. В принятом варианте закона все расплывчато настолько, что потребуется огромное число подзаконных актов, чтобы как-то отрегулировать норму. Вряд ли строгие ограничения коснутся кулинарных школ, но вот деятельность, связанная с историей или иными общественными науками, может оказаться под реальной угрозой в плане свободного обсуждения на независимых площадках. Государство определенно хочет иметь возможность контролировать не только школьную программу, но и любые знания, которые распространяются в Российской Федерации.  

Международное сотрудничество в образовании под контролем власти

Есть несколько пунктов в законе о просветительской деятельности, которые выглядят особенно тревожно. Например, в проекте написано, что запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе через распространение недостоверных сведений об "исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов", а также побуждать к действиям, противоречащим Конституции РФ. При этом, кто будет решать, что является достоверным, а что - нет, авторы инициативы не уточняют. Известно, что в последние годы Владимир Путин интересуется историей страны (особенно некоторыми периодами) гораздо больше, чем нынешним положением дел. 

Не исключаю, что в выбранном президентом направлении и будут выстраивать единую линию исторической достоверности. В ту же копилку можно добавить еще один пункт, который касается сотрудничества с учеными и специалистами из других стран. Депутаты проголосовали за то, чтобы в целях "недопустимости негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс" допускать международное сотрудничество в образовании только при наличии "заключения федерального органа исполнительной власти". То есть, власть будет контролировать весь академический обмен, состав участников конференций и многое другое, без чего невозможно представить себе качественное современное образование.

Закон о просвещении - против наблюдателей на выборах 

Но есть у принятого Госдумой закона о просветительской деятельности и совсем очевидное и прикладное использование. После того, как за него проголосуют в Совете Федерации и его подпишет президент, власть сможет запретить или ограничить любые лекции по обучению наблюдателей. В год парламентских выборов перед Кремлем стоит вопрос, как провести их с минимальными потерями и без скандалов. Если для борьбы с кандидатами можно использовать все богатство административного и уголовного кодексов, то против подготовки наблюдателей отлично подойдет новый закон о просветительской деятельности.

Очевидно, что, например, ярлык "иностранного агента" не остановил движение "Голос", и оно продолжило свою работу по наблюдению за голосованием. Некоторые партии также каждый раз обучают наблюдателей для работы на выборах. Теперь эта практика может быть уничтожена из-за невнятной формулировки закона о просветительской деятельности. Вряд ли власть устоит перед соблазном провести выборы не только без неудобных кандидатов, но и без наблюдателей, которые постоянно жалуются на нарушения и требуют их фиксировать. Кажется, этой осенью нас ждут совершенно особенные выборы.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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