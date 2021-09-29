В Москве арестован по подозрению в госизмене сооснователь компании Group-IB

В Москве арестован сооснователь одной из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности Group-IB Илья Сачков. Предприниматель подозревается в государственной измене, сообщили в среду, 29 сентября, "Интерфаксу" в Лефортовском суде Москвы, накануне удовлетворившем ходатайство следствия.

"Постановлением суда от 28 сентября 2021 года в отношении Сачкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября 2021 года", - заявил представитель суда. Другие подробности дела в суде не указали, материалы уголовного дела засекречены.

Обыски в штаб-квартире Group-IB

28 сентября в штаб-квартире Group-IB в Москве прошли обыски. Представитель компании Ника Комарова подтвердила их факт в интервью РБК. Их следственных мероприятий в компании не сообщили. Между тем "обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме", указали в Group-IB.

Компания Group-IB занимается разработкой программного обеспечения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления кибермошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете. Как отмечает издание "Медуза", Group-IB расследует высокотехнологичные преступления, сотрудничает с Интерполом и силовыми ведомствами РФ, а среди ее клиентов - Сбербанк, Альфа-банк, "Мегафон" и "Ростех".

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