В России завели очередное дело на ученого по статье о госизмене

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Анатолия Маслова - 75-летнего профессора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН - арестовали в Новосибирске.
В Новосибирске задержан известный специалист в области динамики вязкого газа, замглавы Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, профессор Анатолий Маслов. Задержание в связи с делом, возбужденном по статье о государственной измене, произошло 27 июня, однако российские СМИ сообщили о нем лишь в пятницу, 1 июля.
По той же статье 30 июня был задержан 54-летний заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер. Как сообщил впоследствии сын ученого Максим Колкер, физика увезли непосредственно из онкологической клиники, где он проходил лечение от рака поджелудочной железы четвертой стадии.
По данным Telegram-канала "ЧТД", сейчас оба ученых находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Как Маслова, так и Колкера обвиняют в передаче Китаю секретных данных по своим разработкам.
В то же время один из коллег Маслова - научный руководитель ИТПМ им. Христиановича Василий Фомин - указал в интервью газете "Московский комсомолец", что сотрудников института "заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами" по заданию правительства РФ. "Так, Маслов работал и с американским "Боингом", и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты", - констатировал Фомин. Он подчеркнул, что институт намерен доказывать невиновность Маслова.
Статья УК РФ о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
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Дело профессора МФТИ Валерия Голубкина, по данным источника "Интерфакса", связано с делом физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в госизмене в конце 2020 года.