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Суд в РФ утвердил приговор школьнику по делу о госизмене

Ася Миллер | Даниил Сотников
3 апреля 2024 г.

Подростка 2005 года рождения приговорили к 4 годам колонии, обвинив в том, что он якобы фотографировал военные части в городе Майкоп, а кадры отправлял "представителю иностранного государства".

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Судейский молоток
В РФ школьника осудили на 4 года колонии по статье о госизменеФото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

3-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителю Майкопа Кевину Лику по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщает "Новая газета" в среду, 3 апреля, со ссылкой на мать школьника Викторию Лик.

В декабре 2023 Верховный суд Адыгеи приговорил Лика к четырем годам колонии - это треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене. Приговор смягчили из-за возраста подсудимого и положительных характеристик по месту жительства и учебы.

По версии следствия, Кевин якобы фотографировал военные части в Майкопе, а кадры отправлял "представителю иностранного государства". Поведение молодого человека объяснили "несогласием с политическим курсом" РФ и с проведением "специальной военной операции на территории Украины". Это первый случай в РФ, когда за госизмену осудили школьника. На момент начала российского вторжения в Украину Лик учился в 9-м классе. 

За последние годы он как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку, был призером олимпиады по истории, побеждал в "Евразийской лингвистической олимпиаде", а в 2022 году переехал в Москву для поступления в более продвинутую школу, писала BBC.

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