Защита киллера из ФСБ Красикова стоила РФ 6000 евро в день

Полковник ФСБ Красиков получил в ФРГ пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира в центре Берлина. Как выяснили СМИ, в последние 10 дней процесса РФ платила немецкому адвокату киллера 6000 евро в день.

Немецкий адвокат Роберт Унгер (Robert Unger) получал от России по 6000 евро за каждый из 10 последних дней работы на процессе по делу полковника ФСБ Вадима Красикова, сообщили вечером в воскресенье, 2 июня, немецкий еженедельник Der Spiegel , британская газета The Guardian и ряд других европейских СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении.

Весь процесс по делу Красикова, , приговоренного в декабре 2021 года к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. длился 56 дней. Если гонорар адвоката не менялся, то его общая сумма могла составить 366 тысяч евро, подсчитали издания. По их сведениям, счета оплачивал российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников (Правфонд). За эти деньги, полагает Der Spiegel, юрист мог предоставлять России "нечто большее", нежели просто адвокатские услуги.

В распоряжении расследователей из Датской радиовещательной корпорации (DR), немецких СМИ Der Spiegel и ZDF, австрийской газеты Standard, французской Le Monde и британской The Guardian имеются счета Унгера с его подписью и печатью, а также другие документы, касающиеся деятельности Правфонда.

Адвокат не просто отправлял счета в Москву

Как следует из документов, немецкий адвокат не просто отправлял счета в Москву, но и рассказывал о ходе судебного процесса. Отчет за февраль 2022 года, приложенный к счету, содержит краткое изложение важных событий в дни суда, включая имена, а в некоторых случаях - содержание свидетельских показаний. Москва могла быть заинтересована в получении конфиденциальной информации о ходе процесса, полагает Der Spiegel.

В отчете упоминается главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов, выступавший свидетелем по делу Красикова в суде, отмечает Der Spiegel. Кроме того, Унгер в ходе процесса делал все возможное, чтобы раскрыть имя еще одного свидетеля обвинения, допрос которого в целях его безопасности должен был проходить анонимно, говорится в публикации. После выступления на процессе свидетелю пришлось сменить место жительства, поскольку существовали опасения, что российские спецслужбы могут попытаться убить его.

Роберт Унгер не ответил на письменный запрос Der Spiegel и ZDF, сославшись на адвокатскую тайну. При попытке задать ему вопросы очно юрист заявил, что не мог предвидеть войну в Украине, а Правфонд в момент его работы по делу Красикова не находился под санкциями.

Прикрытие для спецслужб РФ

Правфонд, по всей видимости, является прикрытием для российских спецслужб, считают разведки ряда стран Европы. Несколько человек в руководстве фонда, например заместитель директора Владимир Поздоровкин, являются бывшими агентами российской Службы внешней разведки (СВР). Член экспертно-правового совета Правфонда (Der Spiegel не называет его имени) считается специалистом военной разведки ГРУ по операциям психологического воздействия. Кроме того, отставной агент СВР курировал различные отделения фонда в странах бывшего СССР, уточняет издание.

Правфонд также помогает распространять российскую пропаганду, в частности, финансируя новостной сайт Euromore, который стремится занять место подпавших под санкции Sputnik и RT. От Правфонда получала деньги и подозреваемая в работе на ФСБ депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, сообщал The Insider. По информации издания, она писала отчеты кураторам из Пятой службы ФСБ после посещения Киева в разгар Евромайдана в 2014 году, а также по результатам поездок в Молдову.

Вадим Красиков застрелил Зелимхана Хангошвили среди бела дня в парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года, за что был приговорен к пожизненному заключению. В суде Красиков утверждал, что его настоящее имя Вадим Соколов, но обвинение доказало, что это вымышленная личность, а сам Красиков - полковник ФСБ. Перед смертью Алексея Навального велись переговоры о его обмене на Красикова.