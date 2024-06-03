Защита киллера из ФСБ Красикова стоила РФ 6000 евро в день

Защита киллера из ФСБ Красикова стоила РФ 6000 евро в день3 июня 2024 г.
Немецкий адвокат Роберт Унгер (Robert Unger) получал от России по 6000 евро за каждый из 10 последних дней работы на процессе по делу полковника ФСБ Вадима Красикова, сообщили вечером в воскресенье, 2 июня, немецкий еженедельник Der Spiegel, британская газета The Guardian и ряд других европейских СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении.
Весь процесс по делу Красикова, , приговоренного в декабре 2021 года к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. длился 56 дней. Если гонорар адвоката не менялся, то его общая сумма могла составить 366 тысяч евро, подсчитали издания. По их сведениям, счета оплачивал российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников (Правфонд). За эти деньги, полагает Der Spiegel, юрист мог предоставлять России "нечто большее", нежели просто адвокатские услуги.
В распоряжении расследователей из Датской радиовещательной корпорации (DR), немецких СМИ Der Spiegel и ZDF, австрийской газеты Standard, французской Le Monde и британской The Guardian имеются счета Унгера с его подписью и печатью, а также другие документы, касающиеся деятельности Правфонда.
Адвокат не просто отправлял счета в Москву
Как следует из документов, немецкий адвокат не просто отправлял счета в Москву, но и рассказывал о ходе судебного процесса. Отчет за февраль 2022 года, приложенный к счету, содержит краткое изложение важных событий в дни суда, включая имена, а в некоторых случаях - содержание свидетельских показаний. Москва могла быть заинтересована в получении конфиденциальной информации о ходе процесса, полагает Der Spiegel.
В отчете упоминается главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов, выступавший свидетелем по делу Красикова в суде, отмечает Der Spiegel. Кроме того, Унгер в ходе процесса делал все возможное, чтобы раскрыть имя еще одного свидетеля обвинения, допрос которого в целях его безопасности должен был проходить анонимно, говорится в публикации. После выступления на процессе свидетелю пришлось сменить место жительства, поскольку существовали опасения, что российские спецслужбы могут попытаться убить его.
Роберт Унгер не ответил на письменный запрос Der Spiegel и ZDF, сославшись на адвокатскую тайну. При попытке задать ему вопросы очно юрист заявил, что не мог предвидеть войну в Украине, а Правфонд в момент его работы по делу Красикова не находился под санкциями.
Прикрытие для спецслужб РФ
Правфонд, по всей видимости, является прикрытием для российских спецслужб, считают разведки ряда стран Европы. Несколько человек в руководстве фонда, например заместитель директора Владимир Поздоровкин, являются бывшими агентами российской Службы внешней разведки (СВР). Член экспертно-правового совета Правфонда (Der Spiegel не называет его имени) считается специалистом военной разведки ГРУ по операциям психологического воздействия. Кроме того, отставной агент СВР курировал различные отделения фонда в странах бывшего СССР, уточняет издание.
Правфонд также помогает распространять российскую пропаганду, в частности, финансируя новостной сайт Euromore, который стремится занять место подпавших под санкции Sputnik и RT. От Правфонда получала деньги и подозреваемая в работе на ФСБ депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, сообщал The Insider. По информации издания, она писала отчеты кураторам из Пятой службы ФСБ после посещения Киева в разгар Евромайдана в 2014 году, а также по результатам поездок в Молдову.
Вадим Красиков застрелил Зелимхана Хангошвили среди бела дня в парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года, за что был приговорен к пожизненному заключению. В суде Красиков утверждал, что его настоящее имя Вадим Соколов, но обвинение доказало, что это вымышленная личность, а сам Красиков - полковник ФСБ. Перед смертью Алексея Навального велись переговоры о его обмене на Красикова.