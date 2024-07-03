Эксперты ООН признали произвольным задержание Гершковича

Рабочая группа ООН признала задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России произвольным и нарушающим права человека. Она призвала освободить журналиста, которому грозит 20 лет тюрьмы.

Рабочая группа ООН про произвольным задержаниям во вторник, 2 июля, признала таковым задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. Эксперты Организации объединенных наций также заявили, что преследование Гершковича в РФ нарушает сразу несколько пунктов Всеобщей декларации прав человека.

Эксперты подчеркнули, что запросили у Москвы информацию об основаниях для ареста Гершковича, однако, "к сожалению, не получили ответа от правительства Российской Федерации".

"Принимая во внимание все обстоятельства дела, подходящим средством правовой защиты было бы немедленное освобождение г-на Гершковича и предоставление ему осуществимого права на компенсации, предусмотренные международным правом", - цитирует заявление юридического органа ООН агентство AFP.

Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Позднее в тот же день Эван Гершкович был арестован по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и издание The Wall Street Journal отвергают эти обвинения. Белый дом называл их "смехотворными". В первую годовищину ареста журналиста власти США еще раз призвали Москву освободить его. Гершкович, между тем, написал из тюрьмы: "Я не теряю надежду".

26 июня 2024 года Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Эвана Гершковича в закрытом режиме. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

Возможный обмен Гершковича

17 июня издание WSJ написало, что Гершковича и осужденного в России за шпионаж бывшего американского военного Пола Уилана могут обменять на пару разоблаченных в Словении российских шпионов - супругов Артема и Анну Дульцевых. Им в Словении грозит за шпионаж восемь лет тюрьмы.

В МИД РФ заявили, что Москва ждет от Соединенных Штатов "ответа на те идеи, которые им излагались" по поводу обмена заключенными. Российская сторона при этом назвала свои предложения "сбалансированными".