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Лукашенко помиловал приговоренного к смерти гражданина ФРГ

Даниил Сотников
30 июля 2024 г.

Белорусский правитель помиловал гражданина Германии Рико К., которого в Беларуси приговорили к высшей мере наказания - смертной казни.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече по поводу дела гражданина Германии Рико К.
Лукашенко на встрече по поводу дела Рико К.Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/REUTERS

Белорусский правитель Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико К. (Rico K.), которого приговорили в Беларуси к смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба белорусского политика во вторник, 30 июля.

Как утверждает администрация Лукашенко, для принятия решения он "пригласил на разговор людей, погруженных в процесс по делу" Рико К. Ранее сообщалось, что гражданин Германии обратился к правителю Беларуси с просьбой о помиловании - об этом написал близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал "Пул первого". Других подтверждений этой информации не было.

Дело Рико К.

Смертный приговор Рико К. был вынесен 24 июня, но известно об этом стало почти месяц спустя. МИД ФРГ 19 июля подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. По данным правозащитного центра "Вясна", мужчину обвинили по шести тяжким статьям УК РБ, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству.

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал передачу под названием "Исповедь немецкого террориста", участником которой стал Рико К. Он рассказал о своем желании "пригодиться" Украине, о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования, а затем по указке "куратора" вылетел в Минск и доставил рюкзак на станцию Озерище, где позднее произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Как указывают эксперты, неизвестно, оказывали ли на гражданина Германии давление, чтобы он дал согласие на это "интервью" либо чтобы сказал на видеокамеру то, что от него требовали. Многие бывшие заключенные белорусских тюрем заявляли, что их пытали.

Помилование осужденных в Беларуси

В соответствии с белорусским законодательством помилование осужденных осуществляется заменой смертной казни пожизненным лишением свободы, а также освобождением полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, заменой наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождением от наказания условно или снятием судимости.

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