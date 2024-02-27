Кто из авторитарных правителей в мире дольше всех у власти
Александр Лукашенко намерен в седьмой раз баллотироваться на пост президента Беларуси в 2025 году. Он находится у власти в Беларуси 30 лет. В каких еще странах мира главы государств остаются на своих постах так долго?
Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Экваториальной Гвинеи с 1979 года
Пришел к власти в результате военного переворота. Тогда он сверг с поста президента своего дядю, впоследствии приговоренного к расстрелу. Несмотря на то, что Экваториальная Гвинея обладает большими запасами нефти, страна остается бедной, средний житель страны имеет не более двух долларов в день. При этом Обианг - один из самых богатых правителей мира.
Поль Бийя находится на посту президента Камеруна с 1982 года
91-летний политик - самый пожилой действующий глава государства в мире. В 2008 году он изменил конституцию, убрав ограничение по количеству сроков для президента. В 2014 году в стране начал действовать "антитерроритический" закон, разрешающий смертную казнь. При этом "террористом" в Камеруне могут признать за "нарушение общественного порядка".
Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды с 1986 года
В начале своего правления Мусевени олицетворял надежду на демократическое развитие страны. "Проблемой Африки являются политики, которые хотят оставаться у власти слишком долго", - писал в 1992 году Мусевени, который на сегодняшний день находится у власти 38 лет, подавляя любое сопротивление политических противников.
Али Хосейни Хаменеи - высший руководитель Ирана с 1989 года
Занимая этот пост он является религиозным и политическим главой государства. Хаменеи - один из ключевых деятелей Исламской революции 1979 года. В 2022 году в стране вспыхнули протесты против авторитаризма и насилия властей, в ходе которых были убиты сотни человек.
Президент Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года
В стране существует культ личности политика. В 2015 году он получил титул "Основатель мира и национального единства - Лидер нации", а госСМИ нередко называют его "Наш спаситель". Рахмон подавляет все попытки своих политических оппонентов прийти к власти.
Исайяс Афеворки, президент Эритреи с 1993 года
На протяжении многих лет страна занимает последние места во Всемирном индексе свободы прессы. В стране не осталось частных СМИ, а государственные находятся под полным контролем властей. Журналисты считаются врагами режима и либо покинули страну, либо находятся в тюрьме, сообщают "Репортеры без границ".
Александр Лукашенко руководит Беларусью почти 30 лет
Мировое сообщество признало только первые выборы 1994 года. После шестых по счету выборов в 2020 году в стране прошли самые массовые протесты, после чего в Беларуси не прекращаются репрессии. 25 февраля 2024 года Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на следующий срок в 2025 году.
Дени Сассу-Нгессо - президент Республики Конго
Этот пост он также занимал в 1979-1992 годах, но был отстранен от власти. Международные СМИ сообщали, что семья Сассу-Нгессо обогащается из государственной казны, оплачивая дорогие перелеты, отели и товары класса люкс. С 1997 года Дени Сассу-Нгессо снова на посту президента Республики Конго.
Исмаил Омар Гелле с 8 мая 1999 года президент Джибути
Предшественникком Гелле на посту президента этой восточноафриканской страны был его дядя, первый президент Джибути. Таким образом одна и та же семья правит страной с 1977 года.
Поль Кагаме был избран президентом Руанды в 2000 году и с тех пор не покидал этот пост
В 1994 году созданный им Руандийский патриотический фронт помог покончить с геноцидом в Руанде. С того момента он фактически получил верховную власть в стране, а после избрания президентом стал устранять основных противников. Кагаме обвиняют в причастности к исчезновениям и убийствам политических оппонентов.