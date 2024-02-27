Пришел к власти в результате военного переворота. Тогда он сверг с поста президента своего дядю, впоследствии приговоренного к расстрелу. Несмотря на то, что Экваториальная Гвинея обладает большими запасами нефти, страна остается бедной, средний житель страны имеет не более двух долларов в день. При этом Обианг - один из самых богатых правителей мира.