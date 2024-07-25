Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела

Рико Кригер - первый иностранец, приговоренный в Беларуси к смертной казни. В заключении он находится девятый месяц. Чем кормят осужденного, как выглядит его камера и кто может с ним общаться - у DW.

Рико Кригер (Rico Krieger) был задержан в Беларуси в октябре 2023 года. До вынесения смертного приговора обвиняемые содержатся на общих условиях в СИЗО по всей стране. Бывший белорусский адвокат, который защищал приговоренных к смертной казни, считает, что немца несколько месяцев могли содержать в СИЗО КГБ. "Такими резонансными делами, да еще и с участием иностранцев, занимаются в КГБ, там же и содержат обвиняемых", - пояснил собеседник DW.

21 июня завершился суд по делу Кригера. Раньше после оглашения приговора таких осужденных переводили в СИЗО на Володарского, там находились специальные камеры для "смертников" и проводили расстрелы. Однако в апреле 2024-го изолятор расформировали, а заключенных перевезли в новый изолятор в Колядичах, это под Минском. Там теперь содержат и приговоренных к смертной казни, уточняет представитель кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда.

Условия в камерах для приговоренных к расстрелу

По словам экс-адвоката, камеры для таких заключенных оборудованы круглосуточным видеонаблюдением, они изолированы от остальных, доступ к ним имеет ограниченное количество охранников. Прогулка для "смертников" не предусмотрена. Каждый день проводится обыск. Обстановка минимальная даже по тюремным меркам. Иметь телевизор, кипятильник, бритву, как в остальных камерах, не положено. Пищу подает в камеру через дверное окошко не хозобслуга из числа осужденных, как в других секторах изолятора, а охранник. Принять душ можно раз в неделю, в остальное время - помыться над раковиной, туалет находится в камере и выглядит, как дырка в полу.

Тюрьма в Минске, где содержатся приговоренные к смертной казни Фото: Christian Thiele/dpa/picture alliance

В 6 утра звучит сигнал, по которому нужно вставать. Сразу приносят завтрак - это может быть рисовая каша, овсянка, пшенка, перловка или сечка, иногда каши дают на молоке. Из напитков - чай, компот или кисель. На обед обычно дают суп без мяса (гороховый, щи или крупяной), на второе - каша, капуста или макароны с кусочком мяса, колбасы или рыбы с головой. Ужин - в 18 часов, обычно это котлета с кашей. В рационе мало овощей и вообще нет зелени и фруктов. До 22:00 заключенные не могут спать или просто лежать на нарах, можно только сидеть за столом, читать книги (в библиотеке есть иностранные издания), отвечать на письма, делать зарядку.

Кроме того, Кригер может без ограничений встречаться с адвокатами, получать и отправлять письма. Позвонить из СИЗО нельзя даже своим родным. Если суд даст добро, они могут приехать к нему на свидание, разрешены передачи, а также посылки раз в три месяца, можно перевести на его счет деньги (до четырех базовых величин в месяц, на сегодня это 160 рублей или около 45 евро), чтобы он мог купить продукты и бытовую химию в тюремном магазине.

До исполнения смертного приговора осужденным оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам бывшего адвоката, приговоренные к расстрелу часто страдают бессонницей, нервными расстройствами. Им могут назначить антидепрессанты и снотворное, однако на полноценную психотерапию рассчитывать не приходится.

Поскольку Рико Кригер не знает русского языка, на время следствия и в суде ему помогал переводчик. В СИЗО с этим проблематично, говорит бывший адвокат. "В изоляторе нет штатных переводчиков, - поясняет он. - Поэтому иностранцы решают свои бытовые вопросы буквально на пальцах, иногда помогают сокамерники, которые знают иностранный язык. Все письма предварительно перечитывают цензоры. Считается, что они должны разобраться, нет ли там запрещенной информации".

Отношение к иностранцам в СИЗО

По данным "Правозащитников против смертной казни в Беларуси", Рико Кригер - первый иностранный гражданин, которому назначили высшую меру наказания. По словам Андрея Полуды, ранее были выходцы из СССР, например, уроженец Москвы Эдуард Лыков, осужденный в 2013 году за убийство пяти человек. Но если смотреть по гражданству, случай с немцем пока уникальный.

Андрей Полуда Фото: Privat

Как иностранный гражданин Кригер имеет право на встречу с консульскими работниками. Частота таких встреч зависит от воли администрации СИЗО, поясняет бывший адвокат. "Из официальных сообщений МИД Германии мы знаем, что такие встречи были, и это уже хорошо, - поясняет собеседник. - Потому что довольно часто консульские работники сталкиваются с сопротивлением силовиков, особенно если в деле есть политический контекст. Так, граждане России, Украины, США месяцами добивались встречи с представителями своих стран".

Статус иностранца в таком деле, по его мнению, может слегка улучшить отношение к осужденному, поскольку это "дополнительное внимание". На фотографиях из зала суда у Рико Крюгера можно заметить бороду. По словам бывшего адвоката, это говорит о некотором послаблении. "Содержащиеся в СИЗО обязаны бриться, - поясняет он. - Даже небольшая щетина расценивается как нарушение режима, и за это наказывают. Здесь же мы видим человека с заметной бородой, эта мелочь на самом деле говорит о некоторых поблажках".

Сколько времени есть у Кригера до исполнения приговора

Правозащитник Андрей Полуда отмечает, что ни осужденный, ни его родные не знают, когда будет приведен в исполнение приговор. Как показывает практика, с момента, когда приговор вступает в силу, до момента расстрела проходит меньше года.

Доклад правозащитников о применении в Беларуси смертной казни Фото: DW/P. Bykowsky

Обычно апелляцию по делу назначают через шесть месяцев после оглашения приговора. Однако по данным издания "СБ. Беларусь сегодня", Кригер не обращался с жалобой в Верховный суд, и приговор уже вступил в силу. Дальше дело рассматривает комиссия по помилованию, последнее слово остается за Лукашенко. Этот процесс обычно растягивается на несколько месяцев. О решении осужденным сообщают непосредственно перед расстрелом.

За историю независимой Беларуси было расстреляно 330 человек, среди них не было политзаключенных. Известно, что Лукашенко помиловал только троих - им расстрел заменили на продолжительное заключение.