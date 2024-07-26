Берлин критикует Минск за интервью с приговоренным к смерти

В ФРГ "очень обеспокоены, что достоинство человека в значительной степени ущемляется" показом таких видео. Берлин призвал белорусское руководство воздержаться от подобной практики.

В МИД Германии самым решительным образом осуждают официальные власти Беларуси за публикацию видео с "интервью" с осужденным на смертную казнь гражданином Германии Рико Кригером (Rico Krieger). В ведомстве отметили, что публикация подобных роликов является обычной практикой для белорусских властей. В ФРГ "очень обеспокоены тем, что достоинство человека в значительной степени ущемляется" показом таких видео, заявила на правительственной пресс-конференции в пятницу, 26 июля, представитель МИД Германии Катрин Дешауэр (Kathrin Deschauer) .

По ее словам, Берлин призвал белорусское руководство воздержаться от подобной практики. Дешауэр вновь повторила, что правительство оказывает Рико Кригеру интенсивную консульскую поддержку.

Комментариев об обмене не будет

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) отказалась отвечать на вопрос о возможном обмене гражданина Германии. Она напомнила, что на недавней пресс-конференции федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также отказался отвечать на вопрос о возможном обмене.

Опрошенные DW эксперты считают, что Рико Кригера могут использовать для обмена на Вадима Красикова, офицера ФСБ РФ, который в 2019 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и приговорен в Германии к пожизненному заключению. МИД Беларуси уже заявил, что белорусская сторона предложила ФРГ "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".

Дело Рико Кригера в Беларуси

Кадр из видеоролика телеканала "Беларусь1" с осужденным на смерть гражданином Германии Рико Кригером Фото: Youtube

Смертный приговор Рико Кригеру вынесли 24 июня, известно об этом стало почти месяц спустя. 19 июля МИД ФРГ подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. По данным правозащитного центра "Вясна", его обвинили по шести тяжким статьям УК РБ, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству.

Накануне белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал передачу под названием "Исповедь немецкого террориста", участником которой стал Кригер. Он рассказал о своем желании "пригодиться" Украине, о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования, а затем по указке "куратора" вылетел в Минск, где доставил рюкзак на станции Озерищи, где позднее произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Как указывают эксперты, неизвестно, оказывали ли на гражданина Германии давление, чтобы он дал согласие на это "интервью" либо чтобы сказал на видеокамеру то, что от него требовали: многие бывшие заключенные белорусских тюрем заявляли, что их пытали.