Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ

В Минске к смертной казни приговорили гражданина Германии Рико Кригера. Кто он, и в чем его обвинили?

Смертный приговор Рико Кригеру вынесли 24 июня, известно об этом стало почти месяц спустя. 19 июля МИД ФРГ подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. По данным правозащитного центра "Вясна" , его обвинили по шести тяжким статьям УК РБ, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству. Что известно о Рике Кригере и его деле - разбиралась DW.

Кто такой Рико Кригер?

О Рико Кригере известно немного, в основном - это та информация, которой он поделился о себе в сети LinkedIn.

В соцсети есть два профиля с идентичными данными и фотографиями. Один из них подписан именем Рико Кригер (Rico Krieger), второй - Рико Кригер Хайнеманн (Rico Krieger Heinemann). Оба профиля были зарегистрированы в августе 2023 года.

В отклике на одну из вакансий владелец профиля рассказал о себе, что ему 29 лет (сейчас, вероятно, 30), он родился в Берлине и живет в Германии, однако в течение года собирается переехать в США. По его словам, для этого он переоформил водительские права с немецких на международные, а также подал заявление на получение паспорта и теперь находится в поиске потенциальных работодателей в Соединенных Штатах.

В МИД ФРГ подтвердили, что гражданина Германии приговорили к расстрелу в Беларуси Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Также владелец аккаунта в соцсети оставил для связи американский номер телефона. На нем зарегистрирован аккаунт в Telegram, в котором используется то же фото, что и на одном из профилей в LinkedIn. Аккаунт еще не удален, то есть им пользовались меньше года назад.

Чем он занимался?

По информации со страницы в LinkedIn, Рико Кригер учился в начальной школе в пригороде Берлина. Среднюю школу оканчивал в Нижней Саксонии на западе Германии. После, по данным профиля в соцсети, он получил профессиональное образование автомеханика.

В следующие три года, с октября 2014-го, Кригер, вероятно, работал офицером службы безопасности в посольстве США в Берлине. Затем, следует из его резюме, он сменил деятельность и ухаживал за проживающими в доме престарелых недалеко от столицы ФРГ. В июне 2021-го он перешел на работу фельдшером скорой помощи в немецкий Красный крест в Нижней Саксонии.

В немецком Красном Кресте подтвердили, что Рико Кригер работал в одном из районных объединений организации. Однако то, что он оказался за границей, не было связано с работой в организации, подчеркнули в комментарии.

"Когда нам сообщили о его аресте, мы сделали все, что могли, в рамках наших возможностей. К сожалению, в этом случае мы можем помочь в ограниченной степени, поскольку это компетенция органов власти, в частности, Министерства иностранных дел", - приводит комментарий пресс-секретаря организации Berliner Zeitung .

Что известно о деле?

По информации юриста "Вясны" Павла Сапелко, Рико Кригер находится под стражей в белорусском СИЗО с 6 октября 2023 года. Где он был задержан - на территории Беларуси, Украины или России, - не известно.

Рико Кригер работал в одном из районных отделений немецкого Красного креста Фото: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance

О деле против него правозащитники узнали из расписания суда. Там же были указаны и статьи, которые вменили гражданину Германии. Их шесть, все они относятся к категории тяжких или особо тяжких: приготовление к наемничеству (статья 13 и статья 133 УК РБ), агентурная деятельность (статья 358-1 УК), участие в экстремистском формировании (часть 3 стать 361-1 УК), умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (часть 4 статьи 309 УК), незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 4 статьи 295 УК), а также совершение теракта (часть 3 статьи 289 УК).

Дело начали рассматривать в суде Минской области 6 июня 2024 года. Процесс продлился 12 заседаний, приговор - высшую меру наказания в виде расстрела - Рико Кригеру вынесли 24 июня.

Подробности материалов дела правозащитники не знают - известны лишь некоторые его детали.

Так, по информации Павла Сапелко, в части "наемничества" власти Беларуси связали Рико Кригера с полком Калиновского (белорусскоми добровольцами, воюющими на стороне Украины), а именно с иностранным механизированным батальоном Western.

По статье о совершении теракта его судили за совершение взрыва "с террористическими целями", "в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка", сообщает юрист.

В полку Калиновского отрицают, что Рико Кригер имел к ним отношение. "Это не наш", - коротко прокомментировали DW в формировании. Сообществу железнодорожников Беларуси также "ничего не известно" о том, что Рико Кригер, по версии властей РБ, мог участвовать в повреждении путей сообщения на территории Беларуси. Может ли его дело быть связано с подрывом железнодорожного полотна в Брянской области России 1 мая 2023 года, по которому двигался белорусский состав, в сообществе выясняют.

Расстрел за преступление без жертв?

"Рико Кригер стал в том числе жертвой изменений в УК РБ, - говорит Павел Сапелко. - До 2022 года, когда были внесены изменения в Уголовный кодекс, в этой части смертная казнь применялась только в случае, если преступление было сопряжено с гибелью человека. И это очень важный момент. После внесения правок существенно расширились возможности применения смертной казни. Сейчас даже просто взрыв может расцениваться как акт терроризма. И это в конце концов выстрелило".

С 1991 года в Беларуси было приведено в исполнение более 300 смертных приговоров. В 2009 году была запущена кампания "Правозащитники против смертной казни". По словам ее координатора Андрея Полудо, дело Кригера стало первым известным случаем с тех пор, когда к высшей мере наказания был приговорен гражданин другой страны.

О суде над гражданином Германии не писали белорусские госСМИ. Лишь 20 июля в одном из пропагандистских каналов появилось фото из белорусского суда, где подсудимый - тот же человек, чье фото опубликовано в профиле LinkedIn. В этот же день дело прокомментировал пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, Беларусь ведет консультации с немецкими дипломатами по делу.

"С учетом просьбы МИДа ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены", - заявил Глаз.