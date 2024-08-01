Турция подтвердила обмен заключенными между РФ и Западом

Национальная разведывательная организация Турции заявила, что координирует обмен заключенными между РФ, США и их союзниками. По данным СМИ, Германия выдала киллера Красикова, а Словения - шпионов Дульцевых.

Национальная разведывательная организация Турции в четверг, 1 августа, заявила, что координирует обмен заключенными между РФ, США и их союзниками. Это первое подтверждение обмена со стороны государственного органа.

"Сегодня при координации нашего ведомства состоится операция по обмену (заключенными. - Ред.), - цитирует Reuters заявление MIT. - Наше ведомство взяло на себя важную посредническую роль в этой операции по обмену, самой масштабной за последний период".

По данным сервиса Flightradar24, вылетевший из аэропорта "Внуково" самолет спецотряда "Россия" уже приземлился в Анкаре. Турецкий телеканал NTV публикует кадры из аэропорта Эсенбога в Анкаре, куда прилетели самолеты из РФ и стран Запада, и пишет о "крупнейшем обмене после Второй мировой войны".

The Insider назвал имена предполагаемых участников обмена

Источник в разведке Турции сообщил агентству Reuters, что в обмене участвуют 26 заключенных из семи стран. Между тем в аппарате турецкого президента заявили: 10 заключенных передают России, 13 - Германии и трех - США.

По данным The Insider, РФ в рамках сделки передает странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-начальницы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, журналист Андрей Пивоваров, Кевин Лик, Пол Уилан, правозащитник Олег Орлов, Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и петербуржский велоактивист Герман Мойжес, а также ранее помилованный в Беларуси Рико Кригер (Rico Krieger).

В обмен на них Запад, по этой информации, передаст РФ восемь человек, осужденных в разных странах. Это супруги Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении, Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, а также трое мужчин, отбывавших сроки в США - Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.

По данным Dr Spiegel, Красиков находится в самолете, вылетевшем из Германии.

Телеканал CBS в то же время удалил со своего сайта информацию о предполагаемом количестве заключенных, участвующих в обмене, а также их имена.