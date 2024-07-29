Путин и Лукашенко на Валааме. О чем речь на закрытой встрече

Во время трехдневных переговоров Лукашенко и Путин могли обсуждать вопросы безопасности и войны, а также будущие президентские выборы в Беларуси в 2025 году. При этом встреча проходила в закрытом формате. Что это значит?

Трехдневные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина на острове Валаам, на севере России, прошли в закрытом формате, в почти полном информационном вакууме. Это их пятая встреча с начала года, но в этот раз по окончании встречи ни одна из сторон не сообщила об итогах. "Они договаривались, это главное", - так комментировала переговоры белорусская пропаганда, а независимые СМИ успели окрестить встречу как "самую закрытую".

Только 29 июля, уже по возвращении в Беларусь, Лукашенко рассказал о переговорах на совещании по международным вопросам, подчеркнув, что "взаимопонимание найдено по всем вопросам". О чем же так долго договаривались Лукашенко и Путин?

"Взаимопонимание найдено" - о переговорах Лукашенко рассказал коротко

Наиболее подробно Лукашенко рассказал о том, что они с Путиным обсуждали новую формулу ценообразования на нефть, предоплату и утилизационный сбор за нее. По его словам, тот факт, что "Роснефть" требует предоплату за поставку нефти в Беларусь возмутил самого Путина.

Также Лукашенко рассказал об обсуждении Союзного государства - к концу года, как он выразился, "должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии Совбезов (о гарантиях безопасности), и по темам правительства".

Впрочем, основным пунктом переговоров Лукашенко назвал "вопросы обеспечения безопасности", однако никаких подробностей не сообщил, заявив, что "они носили закрытый характер". "Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам. Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет".

Долгие закрытые переговоры - синдром разногласий между Лукашенко и Путиным

Переговоры Лукашенко и Путина в последнее время, особенно после начала войны России против Украины, всегда ведутся долго, отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич, называя причиной тот факт, что Беларусь - единственный верный союзник России в этой войне. "За долгие годы взаимоотношений Путина и Лукашенко уже выработалась определенная закономерность: если после переговоров нет никаких комментариев, и журналистов не допускают даже к протокольным съемкам в начале или в конце встречи, то, скорее всего, это свидетельствует о достаточно серьезных разногласиях в белорусско-российских отношениях. И именно это, на мой взгляд, произошло на Валааме", - считает Карбалевич.

Валерий Карбалевич Фото: DW/E. Danejko

Причиной для разногласий могли стать вопросы энергетики, озвученные самим Лукашенко. В этом отношении, по мнению Карбалевича более серьезный пункт о цене на нефть - проблема, которая тянется с момента так называемого "налогового маневра" в России, из-за которого Беларусь теряла свою "маржу" на перепродаже нефтепродуктов. "Тогда Минск был вынужден пойти на уступки и получил компенсацию от Москвы. И, скорее всего, вопрос об этой компенсации и цене на нефть стал предметом разногласий и сейчас. Но это гипотеза, ведь подробностей стороны не дали".

Кроме того, Валерий Карбалевич считает, что у Москвы могли быть претензии насчет недавних действий и заявлений Лукашенко. "Это вопросы, связанные с позиционированием Беларуси в войне и в отношениях с Западом. Лукашенко дал команду отвести белорусские войска от границы с Украиной, что российские блогеры обозвали "предательством". Беларусь ввела безвизовый режим для стран Европы, что, учитывая открытую границу и ситуацию войны, не очень хорошо для России".

Важнее всего - вопросы безопасности и война в Украине

Самым важным пунктом в переговорах эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников называет вопросы безопасности. "Мы находимся на одном из ключевых этапов войны в Украине. Поэтому Путин, я уверен, делился своими планами на Лукашенко и пытался ему объяснить, как он видит его инструментом в своих планах. Это могут быть так называемые мирные переговоры, включение Лукашенко в российскую пропагандистскую повестку или непосредственная помощь в военных действиях".

Вопросом безопасности Нижников называет и ситуацию вокруг немецкого гражданина Рико К., недавно приговоренного к смертной казни в Беларуси. "Из того, что мы знаем, Россия ведет целый ряд операций, где Беларусь является прямым инструментом, и сейчас у Москвы есть свои интересы. В этом деле Минск играет роль наживки для Германии, потому что для многих в ФРГ некоторые вещи проще сделать через Минск, чем через Москву".

Эксперт предполагает, что Россия может хотеть видеть Беларусь одним из пророссийских "миротворцев" в Украине. "Они пытаются через разные каналы - Орбан приезжал, есть постоянные контакты с Китаем, да и Лукашенко до недавнего был самым популярным иностранным политиком в Украине. Россия ищет разные варианты для продвижения своих "мирных" планов в Украине и Лукашенко ей тоже может пригодиться".

Лукашенко обсуждал с Путиным выборы 2025-го года?

Кроме того, Нижников не исключает, что во время переговоров могли обсуждаться и грядущие президентские выборы в Беларуси, ведь предвыборную кампанию Лукашенко уже, по сути, начал. По словам эксперта, Лукашенко мог просить у Путина информацию о том, когда лучше и выгоднее для него провести выборы.

Григорий Нижников Фото: Privat

"Для Лукашенко нужно предстать в хорошем свете, сделать вид, что в Беларуси нет никакой войны. Отсюда и миролюбивая риторика в отношении Запада и Украины. Поэтому ему не нужны никакие накладки, например, по фронту. Вполне возможно, что он сказал Путину, мол, вот здесь и здесь я вам помогу, а зимой мне надо провести выборы и дайте на них еще полмиллиарда", - считает Григорий Нижников.

А вот тезис о том, что Путин может сомневаться насчетподдержки Лукашенко на выборах в 2025 году, эксперты не поддерживают. "Путин понимает, что режим в Беларуси держится на фигуре Лукашенко. Его уход может породить политический кризис в Беларуси, а это совсем не то, что нужно Путину", - говорит Валерий Карбалевич.