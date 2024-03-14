Экс-депутата Горинова лишают нормального сна в колонии

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, отбывающий наказание в исправительной колонии во Владимирской области, сообщил в своем письме, что его "проверяют" каждые два часа и не дают нормально спать.

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, отбывающий срок в исправительной колонии во Владимирской области по статье о распространении "фейков" об армии РФ, сообщил, что сотрудники колонии намеренно лишают его нормального восьмичасового сна. Скрин письма Горинова опубликовал Telegram-канал RusNews вечером в среду, 13 марта.

Горинов рассказал, что, так как он состоит на учете как "склонный к побегу", его проверяют каждые два часа. "Меня каждые два часа проверяют, на месте ли, не убёх ли, сердешный. Все это сопровождается громким открыванием двери, громыханием обуви, проговариванием голосом с записью на видеорегистратор о том, что я нахожусь на своей спальном месте", - описал проверки Горинов.

Спать, по его словам, приходится при ярком свете светильника. Если Горинов накрывает голову одеялом, проверяющий срывает его, добавил экс-депутат.

Горинов получил семь лет за минуту молчания

Алексей Горинов стал одним из первых, кто получил реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, которая была принята вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и стала поводом для преследования граждан РФ за антивоенные высказывания.

Политик на заседании совета депутатов в марте выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

8 июля 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата к 7 годам колонии общего режима. В сентябре стало известно, что на Горинова завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он якобы упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

Состояние здоровья Горинова

У 62-летнего Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, отмечают его адвокаты. После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу и из всей медицинской помощи предлагали только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорилось о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова в декабре 2023 года.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей.

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