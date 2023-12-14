Более 70 депутатов призвали Путина оказать помощь Горинову

Региональные депутаты призвали Путина срочно вмешаться в ситуацию с экс-мундепом, здоровье которого резко ухудшилось в колонии. Алексей Горинов приговорен к 7 годам лишения свободы за "фейки" о российской армии.

Депутаты из нескольких регионов России призвали президента РФ Владимира Путина оказать медицинскую помощь бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, ныне находящемуся в заключении. Соответствующее письмо, адресованное Путину, генеральному прокурору РФ, а также Совету по правам человека при президенте РФ подписали более 70 бывших и действующих депутатов, оно опубликовано в четверг, 14 дкабря, в Telegram-канале "Депутат Ступин".

В частности, авторы послания призвали срочно вмешаться в ситуацию, госпитализировать Горинова в городскую больницу для полноценного обследования и лечения, провести проверку законности действий, связанных с угрозой нарушения его права на жизнь, привлечь виновных к ответственности.

Семь лет колонии за высказывание о войне в Украине

Алексей Горинов отбывает срок в исправительной колонии (ИК-2) во Владимирской области по статье о так называемых "фейках" о российской армии. Летом 2022 года его приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что во время заседания совета муниципальных депутатов он предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

"Синий цвет кожи, нет сил сидеть на стуле"

У Алексея Горинова - хроническое заболевание легких. В колонии он сразу заболел левосторонней пневмонией и два месяца проходил лечение. С августа по октябрь 2023 года его 48 дней подряд содержали в штрафном изоляторе в холоде и сырости. После этого во время содержания в СИЗО-1 Владимира Горинову снова оказали медпомощь. По рекомендации врача он получил лекарства, которые у него отобрали по возвращению в ИК-2. Его также стали привлекать к работам по чистке снега.

В декабре адвокат Горинова сообщил, что его подзащитный жалуется на температуру, слабость, озноб. Через несколько дней, по словам адвоката, у заключенного был синий цвет кожи, не было сил сидеть на стуле и говорить.

10 декабря группа российских врачей обратилась к Путину с открытым письмом, в котором призвала оказать Горинову медицинскую помощь.

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