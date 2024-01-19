РФ не хочет выполнять решение рабочей группы ООН по Горинову

Россия отказывается исполнять решение Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН о немедленном освобождении бывшего муниципального депутата Алексея Гориноваи предоставление ему права на денежную компенсацию за преследование. Об этом в четверг, 18 января, сообщила "Новая газета. Европа" со ссылкой на ответ министерства иностранных дел России на адвокатский запрос по делу Горинова, оказавшийся в распоряжении редакции.

В этом документе МИД РФ указывает, что Россия не обязана исполнять решение рабочей группы и что позиция последней носит рекомендательный характер. "Российская Федерация взаимодействует с Рабочей группой по произвольным задержаниям исключительно на добровольной основе и никогда ни в какой форме не выражала свое согласие на обязательность выполнения "решений" этого экспертного органа, не являющегося международной судебной инстанцией", - цитирует издание ответ министерства, подписанный Николаем Калашниковым - заместителем директора Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека.

Призыв ООН немедленно освободить Алексея Горинова

В феврале 2023 года правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил , что ООН в ответ на жалобу правозащитников по делу Алексея Горинова, осужденного на семь лет по статье о "фейках" о ВС РФ, призвала к его немедленному освобождению. Кроме того, "ООН потребовала от российских властей провести независимое расследование и принять меры в отношении людей, ответственных за незаконное преследование и лишение Горинова свободы, а также предоставить политику возможность получить адекватную компенсацию", говорилось в публикации.

"Рабочая группа ООН признала, что Горинова преследуют из-за реализации своего права на свободу слова и права на участие в политической жизни. Таким образом, власти нарушили в отношении него шесть статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах, включая право на свободу слова и право на участие в политической жизни. Также эксперты подчеркнули, что российские власти не соблюдали права Горинова на справедливое судебное разбирательство и недискриминацию за политические взгляды", - пояснили в "ОВД-Инфо".

Жалоба правозащитников в ООН по делу Алексея Горинова

Данное заявление Рабочая группа ООН сделала в ответ на жалобу, которую подготовили сотрудники "ОВД-Инфо" совместно с адвокатом Коллегий адвокатов Парижа и Мадрида и Международного уголовного суда Рейчел Линдон и кандидатом юридических наук Маэлом Клерком.

Авторы документа просили экспертов ООН признать арест Алексея Горинова "произвольным" из-за нарушения его прав на свободу выражения мнения и участие в государственных делах, а также в связи с незаконным содержанием под стражей и несоразмерностью приговора в свете международных стандартов.

Как напомнила позже юрист "ОВД-Инфо" Дарья Короленко, в определении Конституционного суда РФ 2015 года (№1276-О) указано, что решения рабочих групп ООН и постановления ЕСПЧ являются "основанием для возобновления производства по делу" и, соответственно, его пересмотра. По словам Короленко, в ситуации, когда у России больше нет связи с ЕСПЧ, ООН остается единственным инструментом защиты прав на международном уровне.

Преследование Алексея Горинова в России

Дело о распространении "фейков" о ВС РФ в отношении Алексея Горинова было возбуждено в апреле 2022 года за высказывания, сделанные им на совещании депутатов Красносельского муниципального округа Москвы. Тогда мундеп предложил не проводить в районе конкурс детского рисунка на фоне военных действий в Украине.

В октябре 2023 года политик сообщил в письме,которое опубликовал Telegram.канал "Свободу Алексею Горинову!", что против него завели новое уголовное дело - по статье об "оправдании терроризма". Позже соратники экс-мундепа расскаали, что основанием для возбуждения этого дела стали беседы Горинова с сокамерниками об украинском подразделении "Азов" и о взрыве на Крымском мосту.

Смотрите также: