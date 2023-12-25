Экс-мундепа Алексея Горинова нашли в тюремной больнице

Бывший депутат Алексей Горинов госпитализирован в тюремную больницу при ИК-3 во Владимирской области, выяснили сторонники политика. О его местонахождении не было сведений с 8 декабря.

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, чье местонахождение оставалось неизвестным с 8 декабря, помещен в больницу при исправительной колонии №3 (ИК-3) во Владимирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале сторонников политика в понедельник, 25 декабря.

"Сегодня адвокату удалось навестить Алексея. 15 декабря Алексея госпитализировали в тюремную больницу в совсем тяжелом состоянии с температурой 40. Сейчас Алексей чувствует себя лучше и, по словам адвоката, выглядит намного крепче", - сказано в посте.

Состояние здоровья Горинова

У Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, которое в прошлом приводило к операции, отмечают его адвокаты. После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу.

При последней встрече с Гориновым 8 декабря адвокат отметил очень плохое состояние мужчины. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - указывали сторонники заключенного. Адвокат вновь пытался посетить подзащитного 14 и 15 декабря, но его не пустили к Горинову и не сообщили, где находится экс-депутат.

Горинов получил семь лет за минуту молчания

Алексей Горинов стал первым россиянином, получившим реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, которая была принята вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и стала одним из самых известных поводов для преследования граждан РФ за антивоенные высказывания.

Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за то, что во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы в марте 2022 года он предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

В сентябре 2023 года стало известно, что на осужденного депутата завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

Навальный тоже нашелся

Ранее 25 декабря соратники Алексея Навального после 19 дней отсутствия сведений о его местонахождении смогли обнаружить политика в исправительной колонии №3 (ИК-3) в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. "Мы нашли Алексея Навального. Сегодня его посетил адвокат. Алексей в порядке", - написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в соцсети X.

ИК-3 "Полярный волк" находится за северным полярным кругом. "Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom", - констатировал Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Соратник Навального Леонид Волков назвал это "максимально возможным уровнем изоляции от мира".

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