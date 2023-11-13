Новое дело на Горинова возбудили из-за разговоров об "Азове"

По версии следствия, в январе Алексей Горинов говорил с другими заключенными в тюремной больнице об украинском батальоне "Азов" и о подрыве Крымского моста, пишут соратники мундепа.

Уголовное дело по обвинению в "оправдании терроризма" против бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова возбудили из-за его бесед с сокамерниками об украинском подразделении "Азов" и о взрыве на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили соратники депутата в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову! ".

По версии следствия, Горинов, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию, говорил с другими арестантами о признанном в России террористическим "Азове" и о Крымском мосте в январе 2023 года, находясь в больнице при исправительной колонии № 3 Владимирской области. Следствие утверждает, что он пытался сформировать у осужденных "мнение о допустимости деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно-террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры".

В настоящее время силовики проводят "психолого-лингвистическую экспертизу речевых сообщений" Горинова.

Дело возбудили в сентябре

О возбуждении нового уголовного дела против осужденного муниципального депутата стало известно в конце сентября. Тогда малоизвестный анонимный Telegram-канал Port сообщил, что дело завело управление Следственного комитета России по Владимирской области 13 сентября. Это подтвердили соратники Горинова.

В своем письме соратникам в середине октября депутат, комментируя новые обвинения, написал: "У меня этому одно объяснение. Те, кому это надо и кто затеял первое уголовное дело, прекрасно понимают, что за ним ничего нет, что свободы я лишен просто так, показательно и в назидание другим - чтобы помалкивали. Поэтому все это выглядит в глазах общественности неубедительно, тем более после полной моей реабилитации международным судебным органом ООН. Значит, надо что-то еще придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность".

Преследование Горинова

В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию. Поводом стали слова политика на заседании совета депутатов, на котором он выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине.

"О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов. В апреле 2022 года депутат был задержан, а следствие по его делу заняло всего пять дней.

Горинов неоднократно жаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и колонии. В сентябре и октябре 2023 года депутата несколько раз отправляли в штрафной изолятор. В защиту Горинова неоднократно выступали депутаты Европарламента, ООН, а также другие политзаключенные и правозащитники.

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