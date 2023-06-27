Процесс в Ростове-на-Дону: за что судят "азовцев"

Совсем недавно внимание всей России и многих наблюдателей по всему миру было приковано к событиям в Ростове-на-Дону, где начался мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В среду, 28 июня, спустя несколько дней после быстро сошедшего на нет путча в этом южнороссийском городе должны пройти слушания по делу 22 украинских военных полка "Азов". Первое заседание Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел 14 июня. Гособвинитель РФ по данному делу на первом заседании сообщил, что двое из 24 обвиняемых ранее вернулись в Украину в ходе обмена военнопленными. Таким образом количество подсудимых сократилось до 22 человек. Из них, по разным данным, восемь или девять - женщины, работавшие поварихами. Большинство из оказавшихся на скамье подсудимых попали в плен весной 2022 года во время отступления украинских войск из Мариуполя. DW собрала информацию об этом процессе и комментарии правозащитников.

В чем обвиняют "азовцев" в России

Как сообщают российские СМИ, конкретная фабула обвинения не раскрывалась, хотя в местные СМИ просочились некоторые неподтвержденные фрагменты нескольких дел. По данным газеты "Коммерсант", защитники "Азовстали" обвиняются в причастности к "террористической" организации и попытке насильственного захвата "власти" в неподконтрольной Киеву части Донецкой области (ст. 278 (насильственный захват власти) УК РФ и ст. 205.5. (участие в террористической организации) УК РФ). Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения, сообщает AP.

Еще в августе 2022 года Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической" организацией. Одновременно было объявлено о намерении проводить публичные показательные суды над "азовцами" в Мариуполе.

Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, май 2022 года Фото: AP/dpa/picture alliance

Что не так с процессом над "азовцами"

"Азов" - официальное военное формирование в структуре Национальной гвардии Украины. Следовательно, как подчеркивают правозащитники, согласно нормам международного права, его бойцы считаются комбатантами, на которых распространяется действие соответствующих международных конвенций.

В беседе с DW правозащитница, Нобелевский лауреат Александра Матвийчук из украинского Центра гражданских свобод пояснила, что военнослужащие пользуются привилегией, защищающей их от уголовного преследования иной стороной международного вооруженного конфликта за участие в военных действиях. И судить их можно только за совершение военных преступлений, подчеркивает Матвийчук. "Из этого обвинения следует, что РФ рассматривает Нацгвардию и все Вооруженные силы Украины как террористические организации. А конкретно обвинения в том, что они совершали действия, направленные на захват власти, означает, что РФ рассматривает временно оккупированную украинскую территорию как часть России", - говорит она.

Правозащитники и юристы - о процессе в Ростове-на Дону

Правозащитница отмечает, что РФ открыто судит украинских военных, выполнявших свой воинский долг. По ее словам, сам суд над военными за участие в боевых действиях "является военным преступлением в соответствии со статьей 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда от 1998 года".

Кроме того, по данным Матвийчук, на скамье подсудимых оказались и гражданские. "У них на момент полномасштабного вторжения закончился срок контракта, и они не несли службу, но их взяли в плен. Потому они не могут считаться военнослужащими", - пояснила правозащитница, добавив, что это также является серьезным нарушением международного гуманитарного права, поскольку имеется очень узкий перечень оснований, позволяющих задерживать гражданских лиц и содержать их под стражей.

В эфире DW российский юрист Дмитрий Горин напомнил, что "Россия формально не рассматривает все происходящее сейчас в Украине как войну со всеми вытекающими отсюда последствиями". По его словам, хотя российская Фемида и не считает "азовцев" комбатантами, "у людей, которые сейчас предстают перед этим "судом", есть статус комбатантов, статус военнопленных. Он никуда не девается, даже если РФ его (данный статус. - Ред.) не признает".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в прошлом году предостерег Россию от проведения подобных "судилищ" над военнопленными. Впрочем, в сентябре 2022 года Россия вышла из состава ЕСПЧ. К тому же после внесения в 2020 году поправок в Конституцию РФ российские законы имеют на территории страны приоритет над международным правом.

Первое заседания суда над "азовцами", 14 июня 2023 года Фото: Erik Romanenko/TASS/picture alliance/dpa

Реакции на ростовский процесс

Ростовский "судебный процесс" вызвал возмущение в Украине и в мире. "Лишение военнопленных права на справедливый суд - это военное преступление. Равно как и пытки или бесчеловечное обращение с военнопленными", - прокомментировали первые слушания в Amnesty International.

В пресс-службе Европейской комиссии в Брюсселе в комментарии DW отметили, что "ЕС внимательно следит за пародией на суд" в Ростове. "Демонстрация военнопленных по телевидению также является вопиющим нарушением Женевских конвенций. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах и не подвергать их жизнь опасности", - говорится в заявлении.

На фотографиях и видео, сделанных во время первого заседания 14 июня, подсудимые выглядели бледными и худыми. На видеокадрах, впоследствии распространенных российскими СМИ, видно, как обвиняемые, в том числе женщины, дают показания в суде, отвечая на вопросы об установлении их личности, национальности, образовании, прописке, истории болезней и так далее.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсети Twitter, что подобные издевательства над комбатантами должны получить соответствующую оценку Международного уголовного суда в Гааге. "Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток", - написал он.

Шок для родных "азовцев"

Многие родственники заключенных "азовцев" на протяжении долгих месяцев ничего не знали о судьбе своих близких. Например, как выяснила DW, из-за путаницы, так или иначе возникающей в ходе войны, одного из "ростовских" подсудимых в Украине ранее могли ошибочно считать погибшим и даже посмертно наградить орденом "За мужество". По крайней мере, лицо с идентичным ФИО внесено в списки награжденных от 2022 года. После обращения DW детали вероятной ошибки теперь пытаются установить родные военнослужащего.

Анатолий Грицик Фото: Erik Romanenko/TASS/picture alliance/dpa

Между тем, для многих родственников защитников Мариуполя их появление в суде в Ростове стало шоком, а также и первой возможностью увидеть родных живыми. Наталья Грицик, сестра пленника Анатолия Грицика в беседе с BBC рассказала, что последний раз родные общались с ним еще в августе прошлого года. "И вот сейчас я увидела его улыбку на фото, которое сделал адвокат, и я знаю, что он это для нас так улыбался. Он очень похудел, но я рада, что он жив, что он несокрушимый", - сказала она.

Россия захватила Мариуполь в 2022 году после ожесточенных и длительных боев, превративших большую часть этого портового города на Азовском море в руины. Последним бастионом оставался завод "Азовсталь", удерживаемый полком "Азов" - бывшим добровольческим батальоном, часть участников которого придерживалась крайне правых взглядов, позже официально интегрированным в Нацгвардию Украины. В мае 2022 года более двух тысяч защитников города, в том числе с "Азовстали" попали в плен. Некоторые из пленников уже вернулись в Украину в ходе обменов военнопленными. По возвращении они жаловались на особо жестокое обращение российской стороной с бойцами "Азова".

Для проведения показательных процессов над "азовцами" в Мариуполе летом 2022 года возвели клетки на сцене городской филармонии. Известный журналист и обозреватель Александр Невзоров отметил тогда, что "даже Гитлеру не пришло в голову засадить в клетки уцелевших пленных защитников Брестской крепости и судить их по законам нацистской Германии за сопротивление оккупации", - и добавил, что Путин "превзошел немецкого фюрера в подлости, самодурстве и маразме ".

Смотрите также: