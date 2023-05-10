Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

В начале мая правозащитника, нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, осужденного в Беларуси на 10 лет, отправили в колонию в Горках. У этого исправительного учреждения дурная слава, его считают одним из самых суровых в Беларуси. По рассказам бывших заключенных, политзэкам здесь приписывают нарушения, чтобы отправить их в штрафной изолятор или тюрьму. Другим осужденным запрещают с ними общаться. Издевательства и провокации исходят от заключенных, лояльных к администрации. Некоторые осужденные даже вскрывали вены, чтобы остановить беспредел.

Горецкая колония - тюрьма для политзаключенных Фото: DW/A. Burakow

Колония в Горках находится за городом, она была построена в 1957 году на базе кирпичного завода - осужденные работали здесь в три смены. В середине 70-х ее перепрофилировали под металлообработку. Работа на металлоломе самая тяжелая, говорят родные осужденных. Также заключенные работают на деревообработке, в швейном и хлебобулочном цехах. ИК №9 состоит из 13 корпусов, расчитана на 1500 человек. И, как говорят родственники, полностью забита. Сюда отправляют отбывать наказание тех, кто ранее уже был судим. В эту колонию "привозят ломать заключенных", отметил в разговоре с DW бывший осужденный.

Политзаключенного шесть часов били ногами

Сейчас в горецкой колонии десять политзаключенных. Некоторые из них попали в ИК №9 в качестве дополнительного наказания - за нарушение режима в колониях, где их содержали изначально. В отношении некоторых политзаключенных зафиксированы систематические факты давления и даже пытки, рассказала правозащитница Наталья Сацукевич.

Вадим Гурман был осужден за участие в акции протеста в Молодечно. За два года нахождения в горецкой колонии он прошел через тяжелые испытания. "Нам известно, что сотрудники ИК избивали его ногами в течение шести часов, а потом холодной водой приводили в чувство, - говорит Сацукевич. - Другим заключенным запрещают с ним общаться. В начале года Вадим отбыл 35 суток в штрафном изоляторе, в апреле его на полгода поместили, по сути, в одиночную камеру". У Гурмана - серьезное заболевание глаз, и по данным правозащитников, Вадим сейчас почти ничего не видит, но должная медицинская помощь ему не оказывается.

У Горецкой ИК-9 дурная слава Фото: DW/A. Burakow

Через ИК №9 дважды проходил журналист Николай Дедок. Еще на суде он сообщил, что силовики угрожали, "мол в колонии в Горках я буду убит уголовниками, и это спишут на проблемы с сердцем". Во время первого срока, в 2015 году, Николай был вынужден пойти на крайнюю меру - порезал себе руки и живот. Как отметил источник из числа бывших осужденных, на такой шаг в ИК №9 идут не только "политические".

Дедока заставляли мыть туалеты, а когда он отказывался, поскольку по тюремным понятиям после этого на человека навешивают "низкий статус", его раз за разом стали отправлять в штрафной изолятор, где температура воздуха была 9 градусов.

Во время второго срока, в 2022 году, ситуация в ИК №9, по словам политзаключенного, стала еще хуже. Он смог передать на волю, что "такого, как сейчас с ним, в этой колонии никогда не происходило" - уже без всяких оснований его стали помещать в ШИЗО. Кроме того, блокировали письма даже от родственников. Дедока, как и Гурмана, полностью изолировали от других осужденных. А тех, кто перекинулся с ним парой слов, наказывали. Также к нему не допускали адвоката. В итоге администрация собрала столько "нарушений" на заключенного журналиста, что его перевели в Гродненскую тюрьму.

Заключенных "ломают" руками других заключенных

В ИК №9 заключенным создают такие условия, что иногда они даже рады, что их переводят, по сути, в одиночную камеру. Так было с политзаключенным Михаилом Жемчужным, когда его отправили в помещение камерного типа, вспоминает Наталья Сацукевич. "В письмах он отмечал, что в ПКТ его хотя бы оставили в покое, нет угрозы, что навесят "низкий статус", - говорит собеседница. - Там он мог спокойно читать, отвечать на письма".

Алесь Беляцкий Фото: Vitaly Pivovarchik/BELTA/AFP/Getty Images

Некоторые заключенные воспринимают с облегчением даже перевод в тюрьму из горецкой колонии, отметил в разговоре с DW бывший осужденный. "Не всегда администрация своими руками "ломает" заключенных, - указывает источник. - Чаще это делают руками других осужденных, у которых огромные сроки и желание выслужиться".

О тяжелых условиях в этой ИК в своей книге "Червяк" писал политзаключенный Дмитрий Дашкевич, который также прошел через горецкую колонию: "Баня в Горках выполняет две функции: помывочная, где удобно раз в неделю отскребать грязь; и комната для битья, где еще удобнее бить биологическую единицу под названием "заключенный". Во-первых, никто не слышит, а во-вторых, кровь быстро смывается со стен и пола - нужно всего пару тазов с водой".

За исправительными учреждениями должен проводиться общественный контроль. Горецкую колонию последний раз посещала комиссия при Минюсте в 2019 году, когда там отбывал наказание Жемчужный. Тогда председатель комиссии заявила, что заключенный сам провоцирует сотрудников ИК. Теперь, когда в Горки этапировали нобелевского лауреата, внимание к колонии будет более пристальным, отмечают коллеги Беляцкого. Однако возможностей для открытого мониторинга сейчас нет. Даже адвокатам затруднительно попасть на встречу с осужденными, хотя по закону, у них такое право есть.

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